Federasi Sepak Bola Spanyol pada hari Rabu ini mengumumkan keputusan resmi terkait pelatih tim nasional utama, Luis de la Fuente.

De la Fuente membawa timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026 yang digelar beberapa bulan lalu di Amerika Serikat.

Federasi Sepak Bola Spanyol, melalui presidennya Rafael Louzan, dalam sebuah pertemuan puncak sepak bola dunia, mengumumkan perpanjangan kontrak sang pelatih selama dua tahun secara resmi, di mana kontraknya saat ini semula dijadwalkan berakhir setelah Piala Eropa 2028.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa, sebagaimana lazimnya, kesepakatan baru itu menyesuaikan struktur gajinya sebagai penghargaan atas prestasi olahraganya yang luar biasa, sehingga akan menjadikannya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi.

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Louzan menegaskan dengan mengatakan: "Hasil-hasilnya berbicara sendiri, etos kerjanya berbicara sendiri... dan publik mencintai serta menghargainya." Ia menambahkan: "Saya menawarinya perpanjangan kontrak karena ia belum termasuk dalam sepuluh besar dari segi gaji. Ia akan menjadi seperti itu. Kami sedang menyelesaikan sentuhan terakhir kesepakatan agar ia bisa bertahan beberapa tahun lagi. Ia telah menghabiskan 14 tahun di sini, dan saya ingin ia mengakhiri kariernya di sini."

Setelah kesuksesan Piala Dunia, kedua pihak sepakat untuk bertemu setelah musim panas guna menyelesaikan sentuhan terakhir sebuah kesepakatan yang tampak sederhana, yang kini memang sudah ditandatangani.

Tanggal berakhirnya kontrak baru, yaitu 2030, memiliki arti khusus, sebab pada tahun itu Spanyol akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan utama Piala Dunia.

Pengumuman perpanjangan kontrak De la Fuente ini hadir dua hari sebelum ia mengumumkan daftar pemain pertama timnas Spanyol yang akan berlaga di UEFA Nations League.

Tim akan berkumpul pada hari Selasa 22 September untuk menjalani empat pertandingan: Inggris kontra Spanyol pada hari Sabtu 26 September di Stadion Wembley; Spanyol kontra Kroasia pada hari Selasa 29 September di Stadion Sanchez Pizjuan di Sevilla; Spanyol kontra Republik Ceko pada hari Sabtu 3 Oktober di Stadion Carlos Tartiere di Oviedo; dan Kroasia kontra Spanyol pada hari Selasa 6 Oktober di Stadion Poljud di Split.