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Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Federasi Sepakbola Saudi Buka Negosiasi Tingkat Lanjut dengan Neom untuk Menggantikan Mario Mitaj

Transfers
F. Abdi
Neom SC
Al Ittihad
Saudi Pro League
M. Mitaj
Arab Saudi
Albania

"Sang Kolonel" incar bek kiri baru

Laporan media Arab Saudi mengungkapkan bahwa klub Al Ittihad tengah menjalani negosiasi lanjutan dengan Neom, untuk merekrut bek kiri Fares Abdi selama periode transfer yang sedang berlangsung.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menjelaskan bahwa komunikasi antara kedua belah pihak terus berlangsung dalam beberapa hari ini, di tengah keinginan kuat dari pihak Al Ittihad untuk menuntaskan kesepakatan secara cepat, setelah Abdi ditempatkan dalam daftar prioritas mereka guna memperkuat sisi kiri.

Langkah Al Ittihad ini datang atas rekomendasi pelatih Jermannya, Jens Wissing, yang saat ini tengah mengevaluasi level bek mereka saat ini, Muath Faqihi, sebagai persiapan untuk mengambil keputusan akhir terkait posisi bek kiri.

Langkah ini termasuk dalam rencana manajemen Al Ittihad untuk menata ulang daftar pemain asing tim, di mana mereka berencana melepas bek Albania, Mario Mitaj, apabila kesepakatannya dengan klub Italia, Genoa, rampung, dengan posisinya akan digantikan oleh seorang gelandang asing.

Sebelumnya, "Arriyadiyah" secara eksklusif mengungkap pada 15 Maret lalu adanya ketertarikan Al Ittihad terhadap Abdi, sebelum negosiasi mengalami perkembangan signifikan dan mencapai tahap lanjutan antara kedua klub.

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