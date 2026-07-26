Al Ittihad Saudi mendekati langkah untuk melancarkan pukulan telak di bursa transfer musim panas, setelah berhasil membalikkan arah salah satu transfer paling menonjol yang tadinya menuju klub Saudi lain, sehingga kini tinggal beberapa langkah lagi dari merampungkan kesepakatan dengan bintang Sporting Lisbon asal Portugal, Pedro Goncalves.

Nama Goncalves selama beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan kepindahan ke Al Diriyah, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn, sebelum akhirnya Al Ittihad masuk dengan kuat dalam beberapa jam terakhir dan mengubah arah transfer tersebut sepenuhnya.

Al Ittihad Membalikkan Keadaan

Menurut surat kabar Portugal, "A Bola", Al Ittihad kini sangat dekat untuk mencapai kesepakatan akhir dengan Sporting Lisbon, setelah menyatakan kesiapannya membayar 30 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain secara permanen.

Surat kabar itu menambahkan bahwa agen terkenal Jorge Mendes yang menangani negosiasi, di mana telah terjalin komunikasi secara tidak resmi dengan manajemen Sporting, sembari menunggu datangnya penawaran resmi untuk memulai prosedur akhir sesuai protokol yang biasa berlaku.

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Surat kabar itu menyebutkan bahwa nilai yang ditawarkan Al Ittihad melampaui jumlah yang diperkirakan akan diperoleh manajemen Sporting selama beberapa bulan terakhir, setelah penilaian atas sang pemain sebelumnya sempat turun ke kisaran antara 20 hingga 25 juta euro, sebelum persaingan saat ini kembali menaikkan nilai transfer tersebut.

Perpisahan Dini bagi Suporter Sporting

Surat kabar itu menegaskan bahwa semua indikasi memastikan kepergian sang pemain sudah dekat, dengan merujuk pada penampilannya yang kurang dari 30 menit saja pada pertandingan Piala "Cinco Violinos" melawan Monaco, sebuah penampilan yang dianggap para suporter sebagai perpisahan terakhir dengan Stadion "Alvalade".

Pedro Goncalves bergabung dengan Sporting Lisbon pada musim panas 2020 dari Famalicao, dengan nilai 6,5 juta euro, sebelum klub kemudian membeli tambahan 40% dari haknya seharga 7 juta euro, sementara Famalicao mempertahankan 10% dari hak atas sang pemain.

Selama kariernya bersama Sporting, Goncalves tampil dalam 239 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 97 gol dan memberikan 56 assist, sehingga menjadi salah satu bintang paling menonjol tim dalam beberapa tahun terakhir.

Kesepakatan Sebelumnya yang Memudahkan Kepergian

Meskipun sang pemain memperpanjang kontraknya bersama Sporting hingga musim panas 2030 pada Oktober lalu, surat kabar itu menjelaskan bahwa kedua belah pihak saat itu telah mencapai kesepakatan lisan yang memungkinkannya untuk pergi jika datang penawaran yang sesuai, tanpa mensyaratkan pembayaran nilai klausul pelepasan sebesar 80 juta euro.

Surat kabar itu menutup laporannya dengan menegaskan bahwa transfer tersebut telah memasuki tahap akhir, dan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, sehingga Al Ittihad meraih salah satu bintang paling menonjol Liga Portugal, setelah persaingan sengit dengan Al Diriyah untuk mendapatkan jasa sang pemain.