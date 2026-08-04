Dalam sebuah pernyataan bernada keras, Asosiasi Sepak Bola Palestina melayangkan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan menuntut pertanggungjawaban atas terus diabaikannya penderitaan sepak bola Palestina, serta menegaskan bahwa penundaan keputusan yang berulang kali tidak lagi mencerminkan sikap netral, melainkan turut berkontribusi terhadap berlanjutnya pelanggaran dan runtuhnya kepercayaan terhadap sistem olahraga ini. Asosiasi juga menekankan bahwa masa depan sepak bola Palestina kini menghadapi ancaman eksistensial, sembari menuntut penerapan regulasi FIFA terhadap seluruh asosiasi dan klub tanpa terkecuali serta tanpa tunduk pada tekanan politik.

Asosiasi Sepak Bola Palestina mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa perdebatan yang kian memanas di antara asosiasi anggota Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengenai transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas datang pada fase yang menentukan dalam sejarah sepak bola dunia.

Asosiasi menjelaskan bahwa mereka telah memberikan kepercayaan kepada kepemimpinan FIFA saat ini sebanyak dua kali sejak 2015, berangkat dari keyakinan bahwa reformasi yang sejati bertumpu pada penerapan yang konsisten atas aturan Federasi Internasional, penghormatan terhadap hak seluruh asosiasi anggota, kesetaraan martabat di antara mereka, di samping tata kelola yang berlandaskan pada prinsip, bukan pada kepentingan sesaat.

Asosiasi menambahkan bahwa selama tahun-tahun tersebut Asosiasi Palestina bersikap dengan semangat konstruktif, menghormati seluruh prosedur FIFA, dan menanti pelaksanaan janji-janji, tetapi kenyataan yang dihadapi sepak bola Palestina sama sekali berbeda.

Kerugian yang belum pernah terjadi bagi sepak bola Palestina

Pernyataan itu menegaskan bahwa sepak bola Palestina mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah perang Israel di Jalur Gaza, seraya menunjukkan bahwa sistem sepak bola menderita kerugian yang katastrofik.

Asosiasi menjelaskan bahwa lebih dari 1013 pemain, pelatih, wasit, pengurus, dan anggota keluarga sepak bola Palestina telah gugur, selain itu lapangan, pusat pelatihan, dan infrastruktur olahraga hancur secara sistematis, hal yang mengancam masa depan satu generasi penuh pemain Palestina.

Asosiasi juga menunjukkan terhentinya kompetisi domestik, serta ketidakmampuan tim-tim nasional Palestina untuk memainkan pertandingan mereka di tanah sendiri, berbeda dengan asosiasi anggota FIFA lainnya.

Lima belas tahun penundaan

Asosiasi Palestina menegaskan bahwa, meskipun telah berlalu lebih dari lima belas tahun, isu-isu mendasar yang diajukan kepada FIFA masih tertahan di antara peninjauan, laporan, dan penundaan, di saat sepak bola Palestina menghadapi ancaman eksistensial.

Asosiasi menambahkan bahwa banyak pihak hari ini mempertanyakan orientasi komersial FIFA, dan apakah aset-aset terpenting sepak bola seharusnya diperlakukan sebagai instrumen finansial, seraya menilai bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sah, tetapi tidak mewakili inti persoalan bagi Palestina.

Asosiasi menegaskan bahwa pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah FIFA masih memiliki keberanian untuk menerapkan aturannya kepada semua pihak secara setara, tanpa ragu atau tunduk pada tekanan politik.

"Penundaan bukan lagi sikap netral"

Pernyataan itu menegaskan bahwa penundaan yang berulang bukanlah bentuk sikap netral, melainkan turut berkontribusi terhadap berlanjutnya pelanggaran di lapangan, seraya menjelaskan bahwa setiap keputusan yang ditunda telah membiarkan situasi kian memburuk, dan melemahkan kepercayaan asosiasi anggota terhadap sistem FIFA.

Asosiasi menambahkan bahwa hal ini tergambar jelas pada berlanjutnya keikutsertaan klub-klub permukiman yang dibangun di atas wilayah Palestina yang diduduki, di mana jumlah klub-klub ini meningkat pada saat FIFA terus melakukan pembahasan, hal yang dinilai Asosiasi Palestina sebagai bukti kegagalan dalam menerapkan aturan dan melindungi keutuhan wilayah asosiasi anggota.

Pernyataan itu menegaskan bahwa berdiam diri di tengah apa yang mereka sebut sebagai genosida yang dilakukan di depan mata dunia setara dengan tingkat keterlibatan.

Asosiasi Palestina juga mengkritik inisiatif-inisiatif terbaru terkait pengembangan sepak bola di Jalur Gaza, seraya menjelaskan bahwa inisiatif tersebut dilakukan melalui pihak politik non-sepak bola, dan tanpa melibatkan Asosiasi Sepak Bola Palestina, hal yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kelembagaan FIFA, dan memperkuat kekhawatiran mengenai penghormatan terhadap mekanisme kerja di dalam Federasi Internasional.

Tuntutan reformasi kepemimpinan FIFA

Pernyataan itu menegaskan bahwa sepak bola Palestina tidak lagi mampu menahan lebih banyak janji ketimbang tindakan, seraya menunjukkan bahwa dengan dimulainya diskusi mengenai masa depan kepemimpinan FIFA, asosiasi anggota menuntut lebih banyak transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola demokratis, yang menurut penegasan Palestina merupakan tuntutan yang telah mereka suarakan sejak lebih dari lima belas tahun.

Asosiasi Palestina menegaskan bahwa persoalannya bukan pada siapa yang memimpin FIFA, melainkan sejauh mana Federasi Internasional siap memimpin sesuai dengan prinsip-prinsip yang diserukannya.

Pernyataan itu ditutup dengan menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi sepak bola Palestina telah menjadi eksistensial, dan bahwa waktu tidak lagi memungkinkan adanya penundaan lebih lanjut, seraya menuntut pertanggungjawaban pihak yang melakukan pelanggaran, serta penerapan aturan FIFA tanpa rasa takut atau pilih kasih.

Asosiasi juga menekankan bahwa memulihkan kredibilitas sepak bola dunia menuntut kepemimpinan demokratis yang transparan yang melindungi hak seluruh asosiasi anggota secara setara, serta membela nilai-nilai yang menjadi landasan olahraga ini.