Ketegangan antara Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) dan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) meningkat ke titik yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah tim-tim nasional Eropa mengancam akan memboikot Piala Dunia jika Gianni Infantino melanjutkan rencananya yang kontroversial untuk memprivatisasi turnamen tersebut.

Sejumlah laporan sebelumnya mengungkap bahwa presiden FIFA yang tengah menghadapi kritik tajam itu berencana mendirikan perusahaan afiliasi dengan nama "FIFA Forward Enterprise" untuk mengelola turnamen-turnamennya, dengan Piala Dunia sebagai yang teratas, sebelum menjual sebagian besar sahamnya kepada para investor dari sektor swasta. Proyek inilah yang disebut oleh presiden Federasi Sepakbola Eropa Aleksander Ceferin sebagai "melampaui segala batas".

Federasi Sepakbola Eropa hari ini menggelar pertemuan darurat dengan ke-55 federasi anggotanya, yang menghasilkan sebuah keputusan bersejarah. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan: "Sebagai hasil dari diskusi hari ini, tidak ada tim nasional mana pun yang berada di bawah naungan Federasi Sepakbola Eropa yang akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun milik FIFA selama proposal-proposal ini masih berlaku, kecuali proposal ini dibatalkan sepenuhnya dan diberikan jaminan yang mengikat bahwa FIFA tidak akan membuka dewan direksi maupun turnamen-turnamennya bagi kepemilikan swasta."

Sementara itu, seorang juru bicara Federasi Sepakbola Inggris mengatakan dalam pernyataan yang tegas sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Kami berdiri satu barisan dengan rekan-rekan kami di Eropa dan mendukung sepenuhnya sikap kolektif mereka."

Perwakilan Federasi Sepakbola Inggris itu menambahkan: "Kami menentang rencana FIFA. Piala Dunia sepakbola adalah milik sepakbola dan akan selalu demikian."

Eskalasi ini menempatkan edisi mendatang dari ajang sepakbola terbesar di dunia itu di hadapan krisis eksistensial, di mana secara teoretis turnamen tersebut akan digelar tanpa tim-tim sebesar Inggris, Prancis, dan Spanyol apabila boikot benar-benar dilaksanakan.

Di sisi lain, FIFA mengklaim hanya membutuhkan persetujuan mayoritas dari 211 federasi anggotanya untuk meloloskan proyek tersebut, yang berarti proyek ini bisa diluncurkan tanpa dukungan Eropa. Namun, kritik luas berdatangan terhadap rencana ini, yang paling menonjol datang dari Wali Kota Manchester Andy Burnham.

Burnham menulis di situs "X": "Sepakbola bukan milik para investor, melainkan milik para suporter. Piala Dunia bukanlah komoditas. Ia adalah kompetisi terhebat di dunia olahraga, dan tidak pernah menjadi milik siapa pun untuk dijual. Sepakbola adalah milik para suporter, selalu demikian, dan akan selamanya demikian."