Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan sikapnya terkait dukungan terhadap Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, menjelang pemilihan yang akan berlangsung di Maroko, pada Maret 2027.

Dewan direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dalam rapat yang digelar hari Kamis ini, menyambut baik apa yang tercantum dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh presiden Federasi Internasional, Gianni Infantino, dan sekretaris jenderal Matthias Grafström; yang mencakup pengakuan atas kesalahan dan tidak melanjutkan usulan "FIFA Forward Enterprise", di samping komitmen untuk meninjau prosedur-prosedur yang terkait dengan usulan tersebut.

Dewan tersebut mengapresiasi, dalam sebuah pernyataan resmi, apa yang tercantum dalam surat itu berupa komitmen penuh untuk memanfaatkan apa yang telah terjadi, dan melangkah maju dalam proses pengembangan prosedur serta mekanisme komunikasi, memperkuat prinsip-prinsip tata kelola, dan menghadapi tantangan-tantangan mendatang dengan semangat persatuan dan transparansi.

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Dewan menegaskan bahwa penerjemahan komitmen-komitmen ini ke dalam langkah-langkah nyata merupakan landasan penting untuk memperkuat kepercayaan, terutama di tengah perbedaan sudut pandang di dalam sistem sepak bola internasional, sehingga memperkuat pentingnya memperluas ruang lingkup dialog dan komunikasi langsung yang konstruktif antara berbagai pihak, yang berupaya secara terarah untuk mengembangkan perjalanan sepak bola di dunia.

Dewan direksi menekankan bahwa keberlanjutan pengembangan sepak bola menuntut persatuan sistem internasionalnya dan penggabungan upaya berbagai pihaknya, seraya menyerukan penguatan dialog dan komunikasi antara Federasi Sepak Bola Internasional dan federasi-federasi kontinental serta nasional, sehingga turut mendekatkan sudut pandang, dengan menegaskan pentingnya menjaga agar kepentingan sepak bola, para pemainnya, dan para penggemarnya tetap menjadi prioritas utama.

Dewan menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dalam kapasitasnya sebagai federasi nasional dan anggota Konfederasi Sepak Bola Asia, menghargai peran presidennya, Syekh Salman Al Khalifa, dalam mengupayakan kepentingan sepak bola Asia, dan menegaskan keberlanjutan kerja sama yang produktif dengan konfederasi kontinental, serta federasi tersebut menyatakan kesiapannya untuk mendukung seluruh upaya yang turut memperkuat dialog, kesepakatan, dan persatuan keluarga sepak bola internasional.

Federasi Arab Saudi mendukung Infantino

Dalam konteks ini, dewan direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi memperbarui dukungan dan apresiasinya terhadap upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh presiden Federasi Internasional, Gianni Infantino, selama hampir satu dekade; untuk memperkuat persatuan keluarga sepak bola, melanjutkan pengembangan permainan dan pertumbuhannya serta memperluas kehadirannya secara global, sehingga mewujudkan kepentingan seluruh pihaknya, dan memenuhi aspirasi para pemain serta penggemarnya di seluruh dunia.

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Pada saat yang sama, dewan menunjukkan keberhasilan-keberhasilan gemilang yang dicapai oleh tiga edisi terakhir Piala Dunia, yang menggambarkan kerja sistem sepak bola internasional dengan satu semangat.