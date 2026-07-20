Federasi Sepak Bola Spanyol menghapus Trump dari foto perayaan Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menghapus foto Presiden AS Donald Trump dari foto-foto resmi perayaan kemenangan Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Argentina (1-0) pada Minggu kemarin dalam pertandingan final yang berlangsung hingga dua babak tambahan di Stadion MetLife, Amerika Serikat.

Trump hadir dalam upacara penyerahan trofi kepada para pemain Spanyol, dan bersikeras berdiri di samping mereka dalam foto resmi perayaan gelar Piala Dunia, menolak upaya Gianni Infantino, Presiden FIFA, untuk menjauh.

Kehadiran Trump dalam sesi pemotretan kenangan untuk merayakan gelar juara tersebut menimbulkan ketegangan dan momen-momen canggung, karena para pemain dan staf teknis Spanyol ingin foto tersebut berfokus pada mereka tanpa campur tangan tokoh-tokoh politik.

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengunggah foto penobatan tim La Roja sebagai juara Piala Dunia melalui akun resmi mereka di media sosial, namun tanpa kehadiran Trump.

Trump sebelumnya juga melakukan hal serupa saat Chelsea dinobatkan sebagai juara Piala Dunia Antarklub musim panas lalu; ia tetap berada di samping para pemain The Blues hingga foto pengangkatan trofi turnamen yang juga digelar di Amerika Serikat itu diambil.







