Federasi Sepak Bola Senegal sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap Babi Jay, penyerang Villarreal, menyusul pernyataan mengejutkannya setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Kegagalan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia akibat kekalahan dari Belgia masih menimbulkan kegemparan besar.

Di tengah suasana yang tegang, yang ditandai dengan terungkapnya berbagai masalah internal selama turnamen, Babi Jay, salah satu pemain tim, justru memperburuk situasi.

Gelandang Villarreal tersebut secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Senegal, selama staf pelatih saat ini masih menjabat, sebuah pernyataan mengejutkan yang semakin memperparah krisis yang dihadapi “Singa Teranga”.

Menurut situs “Sport News Africa”, Asosiasi Sepak Bola Senegal sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada sang pemain.

Asosiasi tersebut meyakini bahwa pernyataannya berdampak langsung pada kekompakan tim, namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja, karena situs tersebut juga melaporkan bahwa Babi Jay mendapat kritik akibat perilakunya selama Piala Dunia.

Dilaporkan bahwa pemain tersebut dituduh melakukan “beberapa insiden ketidakhormatan terhadap beberapa rekan setimnya, serta terhadap pejabat federasi, termasuk Sekretaris Jenderal Abdoulaye Seydou Sow dan Direktur Pemasaran Bamba Ba.” Kasus baru ini menegaskan kekhawatiran mendalam seputar performa Senegal di Amerika Serikat yang belum mencapai standar yang diharapkan.

Timnas Senegal sempat unggul 2-0 atas Belgia dalam pertandingan babak 32 besar, sebelum "Setan Merah" berhasil mencetak dua gol berturut-turut beberapa menit sebelum waktu normal berakhir, dan pada detik-detik terakhir babak perpanjangan waktu kedua, Yuri Tielemans mencetak gol penentu kemenangan bagi timnas Belgia melalui tendangan penalti, sehingga merebut kemenangan dramatis (3-2) dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia.