Federasi Sepak Bola Putuskan Resmi: Zamalek dan Pyramids ke Liga Champions, Al Ahly ke Liga Konfederasi

Dewan direksi Federasi Sepak Bola Mesir menggelar rapat pada hari Sabtu ini, yang dipimpin oleh Insinyur Hani Abu Rida, untuk membahas sejumlah berkas penting terkait persiapan musim olahraga 2026-2027, sekaligus memutuskan sejumlah keputusan administratif dan teknis yang menyangkut tim nasional dan kompetisi lokal.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, yang paling menonjol adalah pembentukan komite untuk mengkaji perpanjangan kontrak Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir senior, di samping sejumlah penunjukan baru di dalam federasi, serta penetapan klub-klub yang akan berpartisipasi dalam turnamen benua pada musim mendatang.

Penetapan Klub yang Berpartisipasi di Turnamen Afrika

Dewan direksi Federasi Sepak Bola Mesir menetapkan klub-klub Mesir yang akan mewakili sepak bola Mesir di turnamen Afrika sepanjang musim olahraga 2026-2027.

Zamalek dan Pyramids akan tampil di ajang Liga Champions Afrika, sementara Al Ahly dan Zed akan menjalani persaingan di turnamen Piala Konfederasi Afrika.

Komite untuk Perpanjangan Kontrak Hossam Hassan

Dewan direksi memutuskan membentuk komite yang beranggotakan Khaled El Deranadely, Tarek Abou El Enein, dan Hamada El Shorbini, untuk menentukan poin-poin perpanjangan kontrak dengan Hossam Hassan, direktur teknik timnas senior.

Komite tersebut dijadwalkan akan menyampaikan rekomendasi dan poin-poin hasil kerjanya kepada Insinyur Hani Abu Rida, ketua Federasi Sepak Bola Mesir, sebagai langkah awal untuk melengkapi prosedur perpanjangan kontrak.

Essam Abdel Fattah sebagai Ketua Komite Wasit

Dewan direksi menyetujui penunjukan Essam Abdel Fattah sebagai ketua komite wasit untuk musim olahraga 2026-2027.

Selain itu, diputuskan bahwa susunan lengkap komite wasit akan dipaparkan pada rapat dewan direksi federasi berikutnya.

Shawky Gharib sebagai Direktur Teknik Federasi

Dewan direksi menetapkan penunjukan Shawky Gharib pada posisi direktur teknik Federasi Sepak Bola Mesir, sebagai bagian dari rencana penataan ulang aspek-aspek teknis di dalam federasi guna mempersiapkan musim baru.

Dukungan untuk Klub Berbasis Suporter dan Penyesuaian Finansial

Dewan direksi menyetujui nota sekretaris jenderal terkait dukungan bagi klub-klub berbasis suporter, di samping penetapan hal-hal yang berkaitan dengan persentase hak siar televisi, serta hadiah kompetisi untuk musim olahraga 2026-2027, dalam rangka pengembangan sistem kompetisi lokal dan dukungan bagi klub-klub.

Penetapan Regulasi Staf Medis

Dewan direksi juga menyetujui regulasi staf medis untuk tim dan timnas, yang akan mulai diberlakukan secara resmi mulai musim olahraga 2026-2027, dengan tujuan menata aspek-aspek medis dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi para pemain di berbagai kompetisi dan tim nasional.