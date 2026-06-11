Federasi Sepak Bola Prancis meredakan ketegangan besar di kamp tim Les Bleus menjelang Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah menyelesaikan krisis besar yang terjadi bersamaan dengan persiapan tim nasional untuk berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "L'Équipe" beberapa hari lalu mengungkap adanya perselisihan antara para pemain tim nasional dan Federasi Sepak Bola Prancis terkait bonus partisipasi di Piala Dunia.

Hari ini, Kamis, saluran "RTL" melaporkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Prancis dan tim nasional utama mengenai bonus kinerja yang terkait dengan turnamen internasional tersebut.

Meskipun diskusi mengenai pembagian bonus finansial berdasarkan performa timnas Prancis masih berlanjut, negosiasi berlangsung tegang dalam beberapa hari terakhir.

Setelah beberapa penyesuaian, kesepakatan akhir tercapai antara kedua belah pihak untuk meredakan krisis yang telah mengganggu para pemain dan staf teknis dalam beberapa hari terakhir.

Ini merupakan kabar baik bagi delegasi Prancis, di mana tim nasional, yang dipimpin oleh Didier Deschamps, kini dapat memulai perjalanannya dengan percaya diri melawan Senegal pada 16 Juni mendatang.