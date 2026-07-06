Federasi Sepak Bola Prancis membela Mbappé: Kami akan menuntut pihak yang bersalah secara hukum

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan penuh mereka kepada kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, menyusul pernyataan rasis yang dilontarkan oleh Celeste Amaria, seorang anggota Senat Paraguay.

Sikap Federasi Sepak Bola Prancis ini muncul setelah reaksi yang sebelumnya disampaikan oleh Mbappé sendiri, Ketua Federasi Philippe Diallo, dan Menteri Urusan Digital Marina Ferrari, terkait pernyataan yang menyinggung tersebut.

Amaría sebelumnya menggambarkan penyerang Prancis tersebut setelah pertandingan antara timnas Prancis dan Paraguay sebagai “orang Kamerun yang dijajah, yang berpura-pura keras sebagai orang Prancis, pendendam, sombong, dan jelek.”

Amaria menambahkan: “Dia tampak tegang dan ketakutan sepanjang pertandingan, sama seperti seluruh timnya, dan mereka bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun, serta menang hanya karena keberuntungan... Satu-satunya hal yang banyak dari kami harapkan dari tim nasional Paraguay adalah agar mereka tidak menamparnya dengan keras setelah pertandingan usai. Padahal, saya bukanlah seorang penggemar sepak bola.”

Amaria juga mengkritik perilaku Kylian Mbappé setelah ia menolak berjabat tangan dengan Orlando Gil, dengan mengatakan: “Dia kasar, bahkan belum bisa menulis, dan alih-alih ASI, dia menyusu kelapa, serta makhluk paling beradab yang pernah dia dengar adalah simpanse. Seharusnya kamu mengacungkan jari kepadanya, Orlando Gil, aku melakukannya di Senat dan tidak terjadi apa-apa.”

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dalam pernyataannya mengatakan: “Pernyataan rasis yang dilontarkan oleh anggota Senat Paraguay, Celeste Amaria, terhadap Kylian Mbappé, sangat menjijikkan dan sama sekali tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengucapkan pidato seperti itu? Pernyataan-pernyataan ini merupakan kejahatan dan harus dikecam, serta para pelakunya harus ditindak secara hukum di sini maupun di mana pun. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Prancis akan menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Federasi Sepak Bola Prancis menegaskan dukungan penuhnya kepada kapten dan para pemainnya, serta kepada semua korban pernyataan-pernyataan menjijikkan semacam ini secara umum.”

Selanjutnya disebutkan: “Federasi tetap berkomitmen untuk memerangi rasisme dan segala bentuk diskriminasi lebih dari sebelumnya. Pernyataan semacam ini merendahkan orang yang mengucapkannya maupun yang menyebarkannya. Para pemain tim nasional Prancis mewakili Prancis, sehingga penghinaan yang ditujukan kepada mereka merupakan penghinaan terhadap tanah air kita.”