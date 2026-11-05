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Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional, mengakhiri karier legendarisnya bersama Portugal. Menyusul kabar besar tersebut, Federasi Sepakbola Portugal (FPF) mengonfirmasi bahwa mereka tengah merencanakan penghormatan spektakuler untuk menghormati kapten terhebat mereka sepanjang masa.

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Ronaldo mundur dari timnas Portugal

Ronaldo secara resmi mengakhiri karier legendarisnya bersama timnas Portugal. Tak lama setelah penyerang ikonis itu mengumumkan keputusan besarnya, FPF merilis pernyataan emosional untuk menghormati kontribusi bersejarahnya.

Penyerang legendaris itu meninggalkan panggung internasional sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di sepakbola internasional putra. Kepergiannya menandai akhir sebuah era bagi negara yang dengan bangga ia wakili di berbagai turnamen besar.

FPF sampaikan rasa terima kasih yang abadi

FPF segera mengakui pengaruh Ronaldo yang tak tertandingi terhadap tim nasional. Mereka memuji kepemimpinannya yang teguh dan dedikasinya yang tak kenal lelah sepanjang karier internasional yang berlangsung lebih dari dua dekade.

“FPF menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan abadi kepada kapten abadinya, Cristiano Ronaldo,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut. “Dengan rasa terima kasih yang mendalam dan kekaguman yang luar biasa, FPF ingin menyampaikan penghormatan secara terbuka kepada Cristiano Ronaldo dan berterima kasih kepadanya atas perjalanan yang sungguh luar biasa dalam pengabdiannya kepada negara kami.

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“Lebih dari sekadar atlet yang luar biasa, kapten kami telah menjadi pemimpin yang menginspirasi, teladan dedikasi, dan simbol utama jiwa tim nasional kami.”

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Menyiapkan penghormatan perpisahan istimewa

Menyadari warisannya yang tak tertandingi, FPF menegaskan bahwa siaran pers saja tidak akan cukup. Badan sepakbola nasional itu mengonfirmasi bahwa sebuah acara besar yang direncanakan dengan saksama tengah disiapkan untuk memberikan penghormatan perpisahan yang layak kepada penyerang legendaris tersebut.

“Federasi Sepakbola Portugal menolak membiarkan perpisahan ini berlangsung tanpa memberinya penghormatan yang layak ia terima,” lanjut pernyataan itu. “Kami memiliki keinginan yang kuat dan mendalam untuk menyelenggarakan, merencanakan, berpartisipasi, dan berkolaborasi secara aktif dalam sebuah acara yang akan selamanya dikenang sebagai penghormatan yang sepadan dengan karier luar biasa Cristiano Ronaldo.”

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Mengejar pencapaian terakhir dalam karier

Meski kiprahnya yang luar biasa bersama tim nasional telah benar-benar berakhir, Ronaldo belum sepenuhnya meninggalkan sepakbola. Penyerang veteran itu tetap sangat fokus pada kewajibannya bersama klubnya, Al-Nassr, serta sebuah pencapaian pribadi yang mencengangkan. Di akhir penghormatannya, FPF dengan penuh kehangatan menyinggung upaya Ronaldo yang masih berlangsung untuk menorehkan sejarah sepakbola. Pernyataan resmi mereka ditutup dengan seruan penuh semangat untuk babak terakhir kariernya: “Menuju gol ke-1.000!!!”

Para pendukung di seluruh dunia kini akan menantikan rincian lebih lanjut mengenai tanggal dan lokasi pasti acara penghormatan resmi Portugal bagi pemain terhebat mereka sepanjang masa.