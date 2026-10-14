Federasi Sepak Bola Palestina menolak pemindahan Piala Asia 2027 dari Arab Saudi

Federasi Sepak Bola Palestina menolak gagasan pencabutan hak tuan rumah Piala Asia 2027 dari Kerajaan Arab Saudi, di tengah peristiwa yang sedang melanda kawasan tersebut belakangan ini.

Piala Asia 2027 akan digelar di Kerajaan Arab Saudi pada awal tahun depan, tepatnya pada periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Namun, sejumlah laporan media menyebutkan kemungkinan penundaan turnamen atau pemindahannya ke luar Kerajaan Arab Saudi, di tengah situasi terkini di kerajaan tersebut, yang bisa menghalangi kemampuan menjadi tuan rumah turnamen pada saat ini.

Federasi Sepak Bola Palestina pun merilis pernyataan yang menegaskan penolakannya terhadap gagasan itu, serta kepercayaannya terhadap kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk menggelar turnamen sesuai jadwal yang semestinya.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Federasi Sepak Bola Palestina menyatakan solidaritas penuhnya kepada Kerajaan Arab Saudi, baik kepemimpinan, pemerintah, maupun rakyatnya, dalam menghadapi serangan-serangan yang dialaminya, serta menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama kerajaan dan mendukung segala hal yang dapat menjaga keamanan, stabilitas, dan keutuhan wilayahnya."

Pernyataan itu menambahkan: "Federasi Palestina menegaskan kebanggaannya atas hubungan persaudaraan yang kokoh antara rakyat Palestina dan Saudi, serta atas sikap-sikap historis Kerajaan Arab Saudi yang mendukung perjuangan Palestina dan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus menekankan bahwa stabilitas dan keamanan Kerajaan Arab Saudi merupakan pilar utama bagi keamanan dan stabilitas kawasan."

Pernyataan itu melanjutkan: "Dalam konteks ini, Federasi Sepak Bola Palestina memperbarui kepercayaan penuhnya terhadap kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 sesuai standar organisasi dan teknis tertinggi, yang mencerminkan kedudukan olahraganya serta potensi besar yang dimilikinya, dan menggambarkan kemampuannya menggelar ajang-ajang olahraga terbesar di tingkat benua."

Pernyataan itu juga menyebutkan: "Federasi Sepak Bola Palestina menegaskan bahwa partisipasi tim nasional kami di Piala Asia 2027 di Kerajaan Arab Saudi memiliki arti khusus, terutama karena perjalanannya dibuka dengan menghadapi timnas Saudi pada laga pembuka turnamen, yang mencerminkan kedalaman ikatan olahraga antarsaudara serta menggambarkan nilai-nilai persaingan yang sportif dan kedekatan antarbangsa."

Pernyataan itu ditutup dengan: "Federasi Sepak Bola Palestina menekankan bahwa olahraga akan tetap menjadi ruang persaudaraan dan pertemuan, serta pesan harapan dan perdamaian, sambil menyampaikan harapannya agar Kerajaan Arab Saudi senantiasa dalam keamanan, stabilitas, dan kemakmuran, agar saudara-saudara Saudi meraih lebih banyak kemajuan dan kesuksesan, dan agar turnamen Asia mendatang berlangsung dengan istimewa dan sukses, sepadan dengan kedudukan sepak bola Asia dan harapan para pendukungnya."