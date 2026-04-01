Federasi Sepak Bola Mesir: Hanya segelintir orang yang meneriakkan yel-yel yang menyinggung... dan kami menyambut Spanyol dengan tangan terbuka

Federasi Sepak Bola Mesir menegaskan bahwa insiden yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir, yang digelar di Stadion Espanyol, tidak akan memengaruhi hubungan baik antara kedua belah pihak, sambil menekankan bahwa sorakan tersebut berasal dari segelintir pendukung "La Roja".

Timnas Mesir berhasil meraih hasil imbang yang berharga dari tuan rumah Spanyol (0-0), Selasa malam, dalam pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026.

Meskipun tim Mesir bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-84 setelah Hamdi Fathi diusir, mereka tetap bertahan hingga peluit akhir, sehingga meraih hasil positif setelah menjalani ujian berat menjelang Piala Dunia yang akan digelar musim panas mendatang.

Namun, pertandingan tersebut menyaksikan momen-momen yang digambarkan media Spanyol sebagai "memalukan", ketika para pendukung Spanyol melontarkan teriakan yang menghina Islam, di mana mereka berulang kali mengatakan selama pertandingan, "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim."

Selain itu, penonton yang hadir di Stadion Espanyol juga bersiul saat lagu kebangsaan Mesir dikumandangkan, sebuah pemandangan yang mengejutkan.

Federasi Sepak Bola Spanyol, klub Espanyol, dan pemerintah Spanyol mengecam tindakan tersebut, serta membuka penyelidikan untuk menindak para pelanggar.

Apa yang dikatakan Federasi Sepak Bola Mesir dalam pernyataannya?

Dalam pernyataannya hari Rabu, Federasi Sepak Bola Mesir menyatakan, "Federasi Sepak Bola Mesir menegaskan kecamannya yang tegas terhadap insiden rasisme yang menjijikkan yang terjadi di Stadion Espanyol di kota Barcelona, selama pertandingan persahabatan tim nasional kami melawan tim nasional Spanyol, serta tindakan sebagian penonton yang berada di tribun yang melantunkan kalimat dan slogan rasis."

Asosiasi tersebut menambahkan, "Kami juga menegaskan penolakan dan kecaman kami yang tegas terhadap insiden-insiden tersebut selama pertandingan serta ketidakhormatan terhadap lagu kebangsaan, yang merupakan hal yang sama sekali tidak dapat diterima di stadion sepak bola dan merupakan fenomena negatif yang harus kita atasi bersama-sama untuk menghilangkannya."

Dia melanjutkan, "Federasi Sepak Bola Mesir menghargai pernyataan penolakan dan kecaman yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, Kementerian Olahraga Spanyol, serta seluruh pejabat dan bintang sepak bola di Spanyol atas penolakan dan kecaman terhadap tindakan rasisme yang terjadi selama pertandingan, yang dilalui tim nasional Mesir dengan penuh semangat dan kemampuan di lapangan, serta mampu bersaing dengan tuan rumah dalam persiapan menuju putaran final Piala Dunia."

Dia melanjutkan, "Asosiasi Sepak Bola Mesir menegaskan bahwa Hani Abu Rida, Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, dalam kapasitas internasionalnya, bekerja sama dengan pejabat FIFA serta semua mitra dan lembaga internasional untuk mencegah pemandangan yang menyinggung ini terjadi di lapangan sepak bola di seluruh dunia, karena apa yang terjadi benar-benar tidak dapat diterima, dan FIFA memerangi rasisme serta mendiskriminasi dalam sepak bola, dengan menekankan penolakan terhadap terulangnya insiden semacam ini di masa depan dan bekerja sekuat tenaga untuk memberantas fenomena ini secara tuntas."

Federasi tersebut mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan, "Federasi Sepak Bola Mesir ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi akibat ulah sebagian kecil penonton di tribun Stadion Espanyol sama sekali tidak akan memengaruhi hubungan erat yang terjalin antara Federasi Sepak Bola Mesir dan Spanyol, setelah sambutan luar biasa yang diberikan kepada rombongan tim nasional Mesir di Barcelona serta penyediaan semua fasilitas dan dukungan, serta menegaskan bahwa Mesir selalu membuka tangan lebar-lebar bagi semua perwakilan sepak bola Spanyol, warga Spanyol, dan semua negara sahabat di tanah peradaban, cinta, dan perdamaian."