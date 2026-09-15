Federasi Sepak Bola Maroko menolak permintaan Real Betis terkait Ez Abde

Federasi Sepak Bola Maroko menolak permohonan yang diajukan klub Spanyol, Real Betis, terkait pemain Maroko mereka, Abde Ezzalzouli, menjelang dimulainya jeda internasional mendatang.

Situs "Le360 Sport" asal Maroko menyebutkan bahwa Federasi Maroko menolak usulan Real Betis, yang bertujuan mendapatkan izin agar Ezzalzouli tidak memenuhi panggilan Mohamed Ouahbi, direktur teknik timnas Maroko, untuk tampil dalam dua laga melawan Gabon dan Lesotho selama jeda internasional mendatang.

Menurut sumber yang sama, Real Betis berupaya membebaskan Ezzalzouli dari kewajiban bergabung dengan pemusatan latihan timnas Maroko yang akan datang, sehingga pemain tersebut tidak perlu bepergian ke Afrika Selatan, tempat Maroko bersiap menjalani pertandingan melawan Lesotho dalam ajang kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027.

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Tampaknya keikutsertaan Abde Ezzalzouli dalam laga Real Betis melawan Villarreal memperkuat posisi Federasi Maroko, setelah membuktikan bahwa pemain tersebut dalam kondisi fisik yang baik dan tidak mengalami cedera atau masalah fisik apa pun yang menghalanginya memenuhi panggilan timnas.

Federasi Maroko menilai bahwa keikutsertaan Ezzalzouli bersama Real Betis merupakan indikasi jelas atas kesiapannya, sehingga tidak ada yang menghalangi kedatangannya ke pemusatan latihan timnas Maroko selama jeda internasional mendatang, kecuali jika terjadi perubahan pada kondisi fisiknya dalam beberapa hari ke depan.

Timnas Maroko bersiap menjalani dua pertandingan melawan Gabon dan Lesotho pada 25 dan 29 September ini secara berturut-turut, dalam ajang kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Kedua laga tersebut memiliki arti penting dalam perhitungan timnas Maroko, yang terus melanjutkan persiapan untuk agenda mendatang di bawah kepemimpinan Mohamed Ouahbi, yang akan mengumumkan daftar akhir para pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan mendatang.

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Mohamed Ouahbi diperkirakan akan mengumumkan daftar akhir untuk pemusatan latihan September pada Kamis mendatang, yang akan mencakup 23 pemain. Pengumuman daftar tersebut akan mengakhiri perdebatan mengenai nama-nama yang akan tampil dalam dua laga mendatang, terutama di tengah kemungkinan absennya sejumlah pemain yang sebelumnya pernah tampil bersama timnas Maroko di putaran final Piala Dunia terakhir.

Untuk saat ini, Abde Ezzalzouli tampaknya menjadi kandidat untuk masuk dalam daftar Ouahbi, di tengah penolakan Federasi Maroko atas permohonan Real Betis untuk membebaskannya dari bergabung dengan timnas, di samping keikutsertaan pemain tersebut baru-baru ini bersama klub Spanyolnya, yang semakin memperkuat posisi tim pelatih untuk memanggilnya pada jeda internasional mendatang.