Federasi Sepak Bola Maroko menjelaskan alasan pencoretan Akard dan Zalzouli dalam pernyataan resmi

Asosiasi Sepak Bola Maroko (FMF) telah menjelaskan alasan pencoretan Naif Akrad dan Abdel Samad Al-Zalzouli dari skuad Timnas Maroko yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mohamed Wahbi, pelatih timnas Maroko, mencoret Akard dan Al-Zalzuli dari daftar akhir yang terdiri dari 26 pemain pada Kamis kemarin, dan menggantikannya dengan Amin Sebai dan Marwan Saadan, beberapa hari sebelum pertandingan pertama tim di Piala Dunia, sesuai dengan peraturan turnamen.

Al-Zalzuli dan Akrad membicarakan di balik layar tentang pengeluaran mereka dari daftar melalui akun pribadi mereka di platform media sosial.

Timnas Maroko sedang bersiap menghadapi Brasil dalam pertandingan yang dinantikan pada Minggu dini hari mendatang di Grup C turnamen, yang dimulai pada Kamis malam.

Federasi Sepak Bola Maroko (FRFM) menyatakan dalam pernyataan melalui akun resmi media sosialnya hari ini, Jumat, "Beberapa hari menjelang dimulainya partisipasi tim nasional di putaran final Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menegaskan bahwa kondisi kesehatan umum para pemain tim nasional memuaskan, di mana sebagian besar pemain melanjutkan persiapan mereka dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan program persiapan yang telah ditetapkan, sejalan dengan tuntutan fase krusial ini dan harapan para penggemar Maroko".

Federasi tersebut menambahkan bahwa dalam rangka pemantauan medis yang cermat dan berkelanjutan terhadap para pemain tim nasional, tim medis memberikan informasi kepada publik nasional dan para penggemar Maroko mengenai perkembangan terbaru terkait kondisi kesehatan beberapa pemain.

Setelah Abdel Samad Al-Zalzouli menjalani serangkaian pemeriksaan medis khusus, terungkap bahwa ia mengalami keseleo pada lutut kanan disertai robekan pada ligamen kolateral medial, cedera yang memerlukan masa pengobatan dan rehabilitasi yang panjang, sehingga ia tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Adapun terkait Naif Akrad, kondisinya telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir berkat program pengobatan dan rehabilitasi yang dijalani. Meskipun terdapat perkembangan positif, waktu yang tersisa sebelum dimulainya kompetisi tidak cukup untuk memulihkan kebugaran fisik dan kompetitifnya secara penuh, sehingga ia tidak dapat mengikuti turnamen dalam kondisi terbaik.

Federasi Sepak Bola Maroko menekankan bahwa berdasarkan laporan medis yang sah, dan demi memastikan kesiapan penuh tim sejak dimulainya kompetisi, Pelatih Mohamed Wahbi memutuskan untuk mengundang pemain Amin Sebai dan Marwan Saadan untuk bergabung dalam daftar akhir yang terdiri dari 26 pemain.

Perlu dicatat bahwa Amin Sbaai dan Marwan Saadan telah berpartisipasi dalam pemusatan latihan terakhir tim nasional Maroko sebagai bagian dari daftar cadangan, dan menunjukkan komitmen serta kesiapan yang memadai untuk bergabung dengan skuad pada fase penting ini.

Asosiasi Sepak Bola Maroko menegaskan akan terus memantau kondisi kesehatan para pemain dengan cermat, serta mendoakan kesembuhan segera bagi Abdelsamad Zalzouli dan Naif Akrad serta kembalinya mereka ke lapangan secepatnya.

Federasi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa meskipun keduanya absen dari ajang sepak bola dunia ini, mereka tetap menjadi bagian penting dari keluarga tim nasional, dan akan terus memberikan dukungan serta dorongan kepada rekan-rekan mereka selama momen bersejarah ini, berlandaskan semangat kebersamaan dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas Singa Atlas di berbagai ajang.