Federasi Sepak Bola Jerman: Kami tidak akan mengabaikan kekalahan besar ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa

Bernd Neudorf, Ketua Federasi Sepak Bola Jerman, mengungkapkan bahwa ia dan jajaran kepemimpinan olahraga di federasi tersebut akan mengadakan pertemuan baru dengan Julian Nagelsmann, pelatih kepala tim nasional Jerman, untuk membahas tersingkirnya tim tersebut secara mengejutkan dari Piala Dunia 2026.

Neudorf mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Setelah kekalahan pahit melawan Paraguay dan tersingkirnya kami dari Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kemarin saya duduk untuk melakukan diskusi panjang dengan pelatih Julian Nagelsmann.”

Ia melanjutkan: “Tim kepemimpinan olahraga yang dipimpin oleh Andreas Rittig dan Rudi Völler juga turut hadir. Kami semua sepakat bahwa penampilan kami di Piala Dunia berada di bawah ekspektasi kami.”

Ia menambahkan: “Dalam beberapa hari ke depan, kami akan menganalisis dengan tenang dan cermat alasan-alasan yang menghalangi tim untuk mencapai potensinya, serta kegagalan dalam memenuhi harapan tim sendiri dan harapan sepak bola Jerman.”

Ia melanjutkan: “Mengingat kegagalan besar ini dan tantangan yang akan datang, kami tidak bisa dan tidak akan puas hanya dengan melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung yang telah mendukung kami dengan luar biasa di Amerika Serikat dan Kanada, serta mereka yang berada di tanah air. Kami semua merasa sangat kecewa karena perjalanan kami bersama berakhir lebih awal seperti ini.”

Tekanan terhadap Nagelsmann semakin meningkat menjelang Piala Dunia. Kemenangan telak 7-1 atas Curaçao sempat meredakan tekanan tersebut untuk sementara, sebelum dua pertandingan yang kurang meyakinkan melawan Pantai Gading (menang 2-1) dan Ekuador (kalah 2-1).

Namun, di babak 32 besar melawan tim Paraguay—yang relatif kurang berpengalaman—kekalahan mengejutkan melalui adu penalti semakin memperkuat keraguan publik terhadap pelatih berusia 38 tahun tersebut.

Baca juga:

Media Internasional: Brasil Lolos dari Hukuman dengan Gaya Real Madrid

100 juta... Al-Khelaifi turun tangan langsung untuk menggagalkan kesepakatan besar Liverpool

Mbappé dan Vinícius menanti: Perang terselubung di Real Madrid