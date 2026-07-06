Federasi Sepak Bola Brasil membantah pernyataan Trump: Tuduhan Anda tidak berdasar

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) hari ini, Senin, menegaskan dukungan penuhnya kepada wasit Brasil Rafael Klaus, yang mengeluarkan kartu merah kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat Folarin Balagun, sebagai tanggapan atas tuduhan terbaru yang dilontarkan oleh Presiden AS Donald Trump, sambil menekankan bahwa wasit tersebut memiliki "karier yang dipenuhi keunggulan teknis, perilaku etis, dan rasa hormat mutlak terhadap sepak bola".

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Federasi Sepak Bola Brasil mengeluarkan pernyataan yang dikirimkan kepada media Brasil, di mana mereka membela wasit Rafael Klaus, menegaskan bahwa ia dianggap sebagai salah satu wasit terkemuka di dunia saat ini, dan bahwa rekam jejak profesionalnya tidak mengandung insiden apa pun yang dapat meragukan integritasnya atau mendukung dugaan apa pun.

Asosiasi Sepak Bola Brasil juga menegaskan bahwa Klaus diakui secara global sebagai salah satu wasit terbaik yang masih aktif memimpin pertandingan, sambil mencatat bahwa “tidak ada satupun hal sepanjang kariernya yang merusak reputasinya atau mendukung dugaan apa pun.”

Asosiasi Sepak Bola Negara Bagian São Paulo, tempat Klaus bernaung, juga menyatakan dukungan “tanpa syarat” kepada wasit tersebut, dengan menilai bahwa apa yang dialaminya hanyalah “sugestif yang disayangkan yang berusaha, tanpa dasar apa pun, meragukan integritasnya”.

Federasi tersebut menekankan bahwa Klaus memiliki reputasi yang sangat baik yang dibangun atas dasar “etika, keseriusan, dedikasi, dan keunggulan teknis”, serta menegaskan bahwa sepanjang karier profesionalnya tidak pernah terjadi “insiden” apa pun yang menimbulkan keraguan.

Asosiasi tersebut juga menyebutkan bahwa wasit berusia 46 tahun itu telah dipilih untuk memimpin pertandingan di dua edisi Piala Dunia, memimpin final Copa América 2024, serta memimpin tujuh final Kejuaraan Negara Bagian São Paulo.

Pernyataan resmi ini muncul menyusul komentar Trump, yang mengkritik keputusan wasit asal Brasil tersebut untuk mengusir Folarin Balogun, penyerang timnas Amerika Serikat, selama pertandingan babak 32 besar melawan timnas Bosnia dan Herzegovina, sebelum hukuman tersebut kemudian dicabut.

Setelah pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0, Trump mengungkapkan bahwa ia telah meminta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk meninjau kembali kasus tersebut, karena ia tidak menganggap aksi penyerang Monaco itu sebagai pelanggaran, dan menyebut keputusan Klaus sebagai “sedikit mencurigakan”.

Presiden AS itu mengatakan: “Saya pikir ini soal dua atlet hebat yang berlari secepat mungkin, bertabrakan, dan saling bertautan, bukan soal seseorang memukul orang lain di wajah atau hal semacam itu.”

Dia menambahkan: “Keputusan ini, yang tampak sedikit mencurigakan, jika Anda melihat rekam jejaknya… Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya tidak suka memicu kontroversi, tapi ini sangat mencurigakan.”

Keputusan untuk mencabut skorsing Balugun, pencetak gol terbanyak timnas AS di Piala Dunia dengan tiga gol, memicu kontroversi luas, karena federasi-federasi kontinental seperti Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menganggap kejadian tersebut meragukan “integritas dan kredibilitas” Piala Dunia.

UEFA mengatakan dalam pernyataan yang tegas: “Ketika jaminan penerapan aturan tidak lagi dipastikan oleh pihak yang bertugas melindunginya, integritas permainan menjadi dipertanyakan, dan kredibilitas turnamen pun tercoreng,” sambil menggambarkan keputusan FIFA sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan.”