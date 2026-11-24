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Federasi Sepak Bola Arab Saudi tengah mempertimbangkan perombakan radikal kuota pemain asing mulai musim 2027-28 yang bisa memicu perburuan pemain baru dari liga-liga top Eropa. Para pejabat mengkaji usulan untuk menaikkan batas pemain asing menjadi 18 orang per klub, atau bahkan menghapus batas tersebut sepenuhnya, demi meningkatkan kualitas kompetisi domestik.

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Liga pertimbangkan perluasan kuota secara radikal

Seperti dilaporkan The Times, Federasi Sepak Bola Arab Saudi tengah mengkaji sejumlah opsi untuk mengubah aturan pendaftaran skuad Liga Arab Saudi menjelang musim 2027-28. Usulan yang dibahas mencakup kenaikan kuota pemain asing menjadi 14, 16, atau 18 pemain per klub, dengan opsi paling drastis berupa penghapusan batas tersebut sepenuhnya. Perubahan apa pun tetap akan tunduk pada kontrol keuangan dan regulasi yang ketat, meski belum ada keputusan akhir.

Aturan saat ini berpotensi berubah drastis

Berdasarkan regulasi 2026-27 yang berlaku, klub-klub Liga Arab Saudi dapat mendaftarkan 10 pemain asing dalam skuad berisi 25 pemain, terdiri dari delapan pemain senior dan dua pemain U-21, serta satu slot tambahan bagi pemain profesional kelahiran Arab Saudi. Aturan pertandingan liga umumnya membatasi setiap tim pada delapan pemain asing, sedangkan Piala Raja dan Piala Super Arab Saudi mengizinkan kesepuluh pemain asing menjadi starter.

Perluasan kuota akan menjadi perubahan besar yang berpotensi memungkinkan klub menurunkan susunan starter yang seluruhnya terdiri dari pemain asing. Dengan mengutip sumber-sumber pribadi, Asharq Al-Awsat menambahkan bahwa pembahasan tersebut terkait dengan strategi yang lebih luas untuk mendorong pemain Arab Saudi berkarier di luar negeri dan membuka lebih banyak menit bermain bagi talenta lokal di klub-klub yang lebih kecil. Untuk mendukungnya, federasi tengah mengkaji mekanisme keuangan guna membantu klub-klub yang kurang mampu membayar gaji pemain Arab Saudi yang terikat kontrak dengan tim-tim lebih kaya.

Ronaldo bisa melewatkan era baru

Jika disetujui, perubahan tersebut akan memberi klub seperti Al-Nassr keleluasaan jauh lebih besar untuk merekrut pemain di sekitar bintang seperti Joao Felix dan Sadio Mane. Namun, Cristiano Ronaldo mungkin tidak lagi berada di sana untuk merasakan situasi baru itu. Kontraknya bersama Al-Nassr berakhir pada 30 Juni 2027 dan penyerang asal Portugal itu diperkirakan menuntaskan musim 2026-27, meski pensiun saat ini tampak sebagai skenario paling mungkin setelah musim panas mendatang.

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Sebelum memutuskan perombakan apa pun, federasi juga telah mengirimkan kuesioner resmi kepada klub-klub untuk meminta masukan mengenai peran akademi, pengembangan pemain lokal, dan dampak bintang asing terhadap talenta domestik.

Hasil survei akan menjadi dasar keputusan

Federasi kini akan menganalisis jawaban klub-klub dalam survei tersebut sebelum memutuskan apakah akan memperluas atau menghapus batas pemain asing untuk musim 2027-28. Jika disetujui, kebijakan itu bisa memicu persaingan transfer sengit di liga-liga top Eropa pada musim panas saat klub-klub Arab Saudi berupaya mengisi slot baru dalam skuad mereka. Sementara itu, para pejabat sepak bola Arab Saudi harus menyeimbangkan ambisi global tersebut dengan langkah-langkah yang melindungi waktu bermain pemain muda Arab Saudi.