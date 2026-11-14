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Federasi Sepakbola Arab Saudi telah menetapkan sikapnya terkait masa depan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, setelah sumber resmi menegaskan keberlanjutan tugas sang pelatih selama periode mendatang, di saat Donis menyatakan keinginannya untuk memimpin Arab Saudi pada Piala Asia 2027.

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Surat kabar "Arriyadiyah" mengutip sumber resmi di Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada hari Sabtu ini yang menegaskan bahwa Donis akan tetap melanjutkan tugasnya, dengan catatan bahwa kontraknya saat ini berakhir pada Juli mendatang, bertepatan dengan penjadwalan ulang jadwal turnamen kontinental.

Pelatih asal Yunani itu sebelumnya telah berbicara tentang masa depannya setelah mengantarkan Timnas Arab Saudi meraih kemenangan atas Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam laga uji coba yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam kemarin di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha.

Donis mengatakan dalam konferensi pers: "Kalian tahu bahwa saya orang yang berterus terang, saya bukan pelatih biasa, melainkan bagian tak terpisahkan dari Arab Saudi dan saya telah menjalani banyak pengalaman di sini".

Ia menambahkan: "Setelah Piala Asia ditunda, saya memberitahu staf kepelatihan saya bahwa kontrak kami berakhir sebelum jadwal baru turnamen tersebut, kemudian sebagian orang mengedarkan nama-nama pelatih besar, dan ini adalah rumor yang sama sekali tidak bermanfaat".

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Ia melanjutkan: "Bahkan setelah saya kembali dari Jeddah, seorang teman Yunani di Neom memberitahu saya tentang kabar pemecatan saya pasca Piala Teluk, dan inilah saya hari ini tetap bersama timnas".

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Ia memaparkan lebih jauh: "Rumor tidak memengaruhi saya secara pribadi, tetapi merugikan ruang ganti, dan orang-orang di sekitar kami memahami besarnya kerja kami, dan apa yang dilontarkan itu tidak adil bagi kami".

Ia menambahkan sembari berbicara tentang rencananya untuk periode mendatang: "Jika Donis adalah pelatihnya maka kami harus bekerja, dan jika saya bukan pelatihnya maka saya akan terus mendukung timnas, dan bekerja dari lubuk hati saya demi tanah air ini".

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Rencana Donis untuk periode mendatang

Pelatih Timnas Arab Saudi itu menegaskan bahwa ia telah menyiapkan gambaran yang jelas untuk masa depan, menjelaskan: "Rencana saya sudah siap dan telah saya jelaskan kepada semua orang, dan akan ada pertemuan khusus dengan staf kepelatihan tim-tim nasional, kami akan berkembang langkah demi langkah dan kami memiliki generasi baru yang memiliki semua modal kesuksesan".

Donis mengungkapkan persiapan sebuah rencana untuk pemusatan latihan persiapan Timnas Arab Saudi selama Maret mendatang, yang akan diikuti dengan mengikuti ajang Piala Emas CONCACAF, sebagai bagian dari program persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang.

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Kemenangan yang datang tepat waktu

Hal yang paling membahagiakan bagi Georgios Donis adalah kemenangan atas Korea Selatan datang hanya beberapa hari setelah mencuatnya kontroversi seputar masa depannya bersama Timnas Arab Saudi, di mana sejumlah laporan menegaskan bahwa ia akan pergi dari kursi kepelatihan pada periode mendatang.

Kabar tersebut muncul meskipun pelatih asal Yunani itu sendiri yang mengantarkan Timnas Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", setelah absen selama 23 tahun penuh dari panggung juara.

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Namun demikian, sebagian kritikus olahraga meragukan kerja Donis bersama Timnas Arab Saudi di turnamen Teluk tersebut, dan menilai bahwa raihan gelar itu datang sebagai hasil dari kekuatan elemen-elemen Timnas Arab Saudi dibandingkan para pesaing, dengan bukti kegagalan lolos dari fase grup di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Para kritikus menilai bahwa hakikat pelatih asal Yunani itu akan lebih terlihat dalam laga-laga berat yang akan dijalani Timnas Arab Saudi pada periode mendatang, seperti halnya laga melawan Korea Selatan itu sendiri.

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Tak diragukan lagi bahwa kemenangan atas tim sebesar Korea Selatan, setelah absen selama 21 tahun, merupakan tambahan baru pada catatan Donis yang bersih tanpa noda bersama Timnas Arab Saudi, dan hal ini menghapus keraguan di sekitarnya, serta menegaskan tetap bertahannya ia di kursi kepelatihan.

Angka-angka Donis bersama Timnas Arab Saudi

Timnas Arab Saudi meraih kemenangan atas Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam laga yang menjadi pertemuan kedua belas bagi Timnas Arab Saudi di bawah kepemimpinan Donis, yang mengemban tugas tersebut sejak April lalu.

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Pelatih asal Yunani itu berhasil selama periode ini mengantarkan timnas meraih gelar Piala Teluk Arab ke-27, yang dituanrumahi oleh Jeddah lima pekan lalu.

Raihan Timnas Arab Saudi di bawah kepemimpinannya mencapai 6 kemenangan dan 4 hasil imbang berbanding dua kekalahan, dan para pemainnya mencetak 16 gol, sementara gawangnya kebobolan 9 gol.