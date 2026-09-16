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Federasi Prancis Depak Anggota Staf Zidane Sebelum Laga Perdananya: Apa Penyebabnya?

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Belgium vs France
Belgium
France vs Italy
Italy
Z. Zidane
Turki
Prancis
Belgia
Italia

Prancis menanti 4 laga beruntun

Meski belum tampil dalam satu pertandingan pun sejauh ini, Federasi Sepak Bola Prancis telah mencoret salah satu anggota staf kepelatihan baru tim nasional utama yang dipimpin oleh Zinedine Zidane.

Zidane, legenda timnas Prancis dan Real Madrid, ditunjuk sebagai pelatih timnas Prancis pada 29 Juli 2026, menggantikan rekan senegara sekaligus mantan rekan setimnya, Didier Deschamps, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2030.

Semula, Marc Ritalie direncanakan bergabung dengan staf kepelatihan baru Zinedine Zidane bersama timnas Prancis, namun pada akhirnya ia tidak akan menjadi bagian dari petualangan ini. Menurut surat kabar "L'Equipe", Marc digantikan oleh Serge Isidoro, yang akan bergabung dengan staf medis sebagai penggantinya.

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 Penyebabnya: sebuah wawancara yang dilakukan Ritalie pada pertengahan Agustus dengan stasiun RMC Sport, saat ia mengungkapkan kegembiraan dan keterkejutannya karena terpilih untuk bergabung dengan staf Zidane.

 Perlu dicatat bahwa penampilan di media ini tidak mendapatkan persetujuan Federasi Sepak Bola Prancis sebelumnya.

Penampilan di media tersebut memicu kekesalan Hervé Collado, dokter baru timnas Prancis, yang semula akan bekerja bersama Ritalie.

Menurut surat kabar L'Equipe, kewajiban menjaga kerahasiaan telah dilanggar, sehingga ia digantikan oleh Serge Isidoro.

 Ritalie sebelumnya telah diperkenalkan sebagai salah satu anggota tim baru Zidane, dan secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya atas penunjukan tersebut.

 Sebuah petualangan yang seharusnya dimulai bersama timnas Prancis, namun akhirnya berakhir bahkan sebelum pemusatan latihan pertamanya.

Timnas Prancis tengah bersiap menjalani empat pertandingan di UEFA Nations League, dengan menghadapi Turki pada 25 September, lalu Belgia pada 29 September, sebelum bertemu Italia pada 2 Oktober, dan menutup rangkaian laganya dengan satu pertandingan lagi melawan Belgia pada 5 Oktober di tanah Prancis.

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