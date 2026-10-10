Federasi Sepak Bola Portugal merayakan gol Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr Saudi, dalam langkah yang menarik perhatian di tengah kontroversi berkelanjutan seputar hubungan kapten Portugal itu dengan tim nasional negaranya, menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan tim selama periode jeda internasional terakhir, dengan latar belakang perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus.

Ronaldo kembali ke Arab Saudi setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas, untuk tampil bersama Al Nassr dalam pertandingan melawan Al Diriyah, kemarin Jumat, dalam rangkaian laga pekan kedelapan Liga Profesional Saudi, dan mencetak gol pertama dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnya 3-0.

Federasi Portugal pun bergegas menyoroti gol Ronaldo, yang menjadi gol ke-980 dalam kariernya, melalui akun-akunnya di media sosial.

Federasi Portugal menulis kalimat: "Gol Cristiano Ronaldo dalam kemenangan Al Nassr".

Interaksi ini muncul di saat Federasi Portugal masih memilih bungkam secara resmi terkait krisis yang dipicu oleh kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan, serta pernyataan-pernyataan yang saling dilontarkan menyusul perselisihannya dengan Jesus.

Kapten Portugal itu sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa ia bertanggung jawab atas tindakannya, serta berbicara tentang kemungkinan dirinya dikenai sanksi, tanpa adanya pernyataan resmi dari Federasi Portugal terkait insiden tersebut hingga kini. Lantas, apakah sikap federasi ini dapat dianggap sebagai bukti berakhirnya krisis antara kedua belah pihak?

Mengabaikan gol Samu Costa

Sebaliknya, gol kedua Al Nassr ke gawang Al Diriyah tidak mendapat perhatian yang sama dari Federasi Portugal, meskipun pencetaknya, Samu Costa, adalah pemain timnas yang telah menjalani 7 pertandingan internasional, dan ia mencetak gol itu setelah menerima umpan dari rekan senegaranya Joao Felix, yang tengah menjalani periode yang baik bersama timnas.

Adapun gol ketiga tim Saudi itu dicetak oleh pemain Prancis Kingsley Coman, sehingga Al Nassr memastikan kemenangan dalam pertandingan ini dengan skor telak tiga gol tanpa balas.