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Cristiano Ronaldogetty
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Federasi Portugal memiliki pendapat yang jelas soal kembalinya Cristiano Ronaldo ke tim nasional

Portugal
C. Ronaldo
J. Jesus

Federasi Portugal ingin Cristiano Ronaldo kembali ke tim nasional, demikian ditulis media Spanyol MARCA. Surat kabar itu juga menjadi yang pertama memberitakan bahwa sang penyerang meninggalkan pemusatan latihan pada Rabu lalu.

Pada Rabu malam, perselisihan antara Jorge Jesus dan Ronaldo mencapai puncaknya. Setelah konferensi pers pelatih tim nasional, di mana ia mengatakan "tidak punya masalah dengan Ronaldo", yang bersangkutan memutuskan menaiki jet pribadinya dan meninggalkan kamp.

O Jogo beberapa jam kemudian datang dengan kabar bahwa Ronaldo telah mengakhiri kariernya di tim nasional. Peraih lima Ballon d'Or itu kemudian merespons sendiri bahwa "kebenaran" akan terungkap nanti.

Portugal kemudian memainkan pertandingan ketiga UEFA Nations League pada periode jeda internasional ini di Denmark dan menang 2-4 tanpa Ronaldo. Jorge Jesus menegaskan setelah laga bahwa tidak ada ketidakharmonisan di dalam kelompok pemain.

Meski demikian, federasi Portugal ingin memulangkan Ronaldo ke tim nasional. Menurut MARCA, federasi mengupayakan rekonsiliasi antara Jesus dan CR7, untuk kemudian memberinya laga perpisahan bersama Portugal yang layak ia dapatkan.

UEFA Nations League A
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Portugal
POR
Norway crest
Norway
NOR

Sejauh ini Ronaldo telah tampil 234 kali untuk Portugal. Dari jumlah itu, ia mencetak 146 gol dan berhasil menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2016.

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