FC Volendam merasa jijik dengan perilaku buruk para pendukungnya dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat

FC Volendam sangat marah atas perilaku para pendukungnya sendiri selama pertandingan kandang hari Minggu melawan Telstar, yang berakhir dengan kekalahan 1-2. Klub yang menduduki peringkat keenam belas di Vriendenloterij Eredivisie ini menjatuhkan sanksi berat menjelang babak play-off, demikian dilaporkan ESPN.

''FC Volendam menghukum para pendukungnya sendiri atas insiden setelah pertandingan kandang melawan Telstar: tidak ada pendukung yang boleh ikut ke Tilburg untuk final Keuken Kampioen Play-Offs'', demikian tertulis di saluran X dari stasiun TV berbayar tersebut. ''Pendukung Willem II juga tidak diterima di Volendam untuk pertandingan leg kedua menyusul kerusuhan pada Minggu sore.''

Pihak manajemen FC Volendam telah mengeluarkan pernyataan di situs web klub, setelah mengevaluasi kerusuhan pasca kekalahan melawan Telstar. ''Semua pihak dengan tegas mengecam kejadian tersebut.''

''Setelah pertandingan FC Volendam - Telstar, pendukung FC Volendam mencari konfrontasi dengan polisi. Mereka mencoba mendekati bus-bus pendukung Telstar. Dalam upaya tersebut, mereka tidak hanya menyerang polisi, tetapi juga warga desa sendiri. Hal itu membuat kekerasan tersebut semakin menyakitkan dan serius," kata pengurus klub menyesali kerusuhan tersebut, terutama karena para pendukung, anak-anak, dan warga sekitar terjebak dalam kekerasan yang dipicu oleh para pendukung Volendam.

''Orang-orang yang hanya ingin pulang, ingin mencapai mobil mereka, atau tinggal di sekitar stadion, menjadi korban kerusuhan yang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan sepak bola. Di sana terjadi insiden yang sangat serius dan mengancam nyawa terhadap orang-orang tak bersalah.''

Pihak berwenang setempat telah memutuskan untuk tidak mengizinkan suporter tim tamu pada pertandingan FC Volendam melawan Willem II hari Minggu. Selain itu, klub menolak untuk mengizinkan suporter ikut bepergian ke Tilburg pada hari Rabu untuk pertandingan pertama melawan Willem II dalam babak play-off promosi/degradasi.

Pihak pengurus klub asal desa nelayan tersebut berencana menjatuhkan sanksi yang sangat berat. ''FC Volendam dengan tegas mengecam kejadian yang sangat tercela ini dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melacak dan menghukum para pelakunya.''

Para pendukung Volendam, bagaimanapun, telah menunjukkan sisi terburuk mereka menjelang pertandingan krusial melawan Telstar, seperti yang diungkapkan oleh Ronald Koeman junior, yang mencetak gol penalti pada menit ke-88. ''Saya diancam menjelang pertandingan, sungguh sangat disayangkan. Maksud saya: saya tidak pernah melakukan apa pun kepada orang-orang di sini, saya tidak meminta mereka bersikap seperti itu kepada saya. Ini terjadi begitu saja,'' kata kiper tersebut, yang mendapat julukan 'kanker Koeman' dilontarkan ke arahnya setelah gol di menit-menit akhir, kepada De Telegraaf.

Penggemar FC Groningen juga tidak diterima

Menyusul Willem II, suporter FC Groningen tidak diizinkan masuk ke Stadion Kras pada Kamis untuk pertandingan melawan Ajax dalam babak play-off kualifikasi Eropa. 'Kebanggaan Utara' merasa 'marah' atas keputusan tersebut dan sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya.

''FC Groningen telah diberitahu oleh pihak berwenang bahwa tidak ada pendukung klub yang diizinkan hadir dalam pertandingan play-off melawan Ajax, Kamis mendatang di Volendam. Senin pagi, FC Groningen mendapat kejutan yang tidak menyenangkan dengan pemberitahuan bahwa pendukung klub tidak diperbolehkan pergi ke Volendam pada Kamis mendatang untuk pertandingan play-off melawan Ajax demi lolos ke kompetisi Eropa," demikian tertulis di situs web klub asal Groningen tersebut.