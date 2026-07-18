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Kayden WolffImago
Jonathan van Haaster

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FC Volendam menghubungi Ajax dan ingin kembali mendatangkan penyerang tersebut setelah lima tahun

Transfers
Ajax
FC Volendam
K. Wolff

Ajax dan FC Volendam sedang melakukan pembicaraan mengenai transfer Kayden Wolff, demikian dilaporkan jurnalis Tim van Duijn dari Voetbal International. Dengan demikian, penyerang tersebut berpotensi kembali ke klub lamanya setelah lima tahun.

Pada tahun 2021, Wolff pindah dari Volendam ke Ajax dengan nilai transfer sekitar seratus ribu euro, di mana ia bergabung dengan Jong Ajax setelah melalui tim U-17 dan U-18.

Penyerang yang kini berusia 20 tahun itu akhirnya tampil 49 kali untuk tim junior tersebut, dengan mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist. Namun, ia belum sempat melakukan debut di tim utama Ajax.

Ajax dan Volendam telah menjalin kerja sama yang sukses musim lalu. Nick Verschuren pindah ke desa nelayan tersebut dengan status pinjaman, di mana sang bek menunjukkan perkembangan yang pesat.

Nilai pasar Verschuren meningkat cukup signifikan, dan itu merupakan kabar baik bagi Ajax, di mana ia seharusnya bermain di tim Jong. Klub asal Amsterdam itu menjualnya musim panas ini dengan harga antara 800.000 hingga satu juta euro kepada Sparta Rotterdam.

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Vojvodina
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FC Volendam
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Ajax
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Menurut Van Duijn, “bukan tidak mungkin” bahwa Ajax akan mengupayakan kesepakatan dengan persentase penjualan kembali yang tinggi. Dalam hal itu, klub akan puas dengan jumlah tetap yang rendah.

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