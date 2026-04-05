Henk Veerman tampil di depan kamera dengan perasaan campur aduk setelah pertandingan FC Volendam melawan Feyenoord. Timnya berhasil meraih satu poin (0-0) dan dengan demikian membantu PSV meraih gelar juara, namun sang penyerang justru sangat kritis terhadap permainan timnya sendiri. Dengan menyindir temannya, Joey Veerman, penyerang FC Volendam ini menutup wawancara dengan cara yang menarik.

Penyerang tersebut berpendapat bahwa Volendam seharusnya bisa meraih lebih banyak dari pertandingan melawan Feyenoord. “Kami memiliki cukup peluang untuk mencetak gol hari ini. Hanya saja, permainan menjadi terlalu ceroboh di babak kedua, sehingga kami terlalu sering terjebak dalam momen-momen transisi,” kata Veerman. “Itu sepenuhnya kesalahan kami.”

“Kami tidak cukup baik saat menguasai bola dan tidak cukup mendalam saat tidak menguasai bola. Para pemain di lini depan harus menciptakan kedalaman dan berlari keras untuk membuka ruang,” jelasnya. “Kami seharusnya melakukannya dengan lebih baik.”

Dari segi pertahanan, Volendam masih banyak kekurangan, menurut Veerman. “Kami membiarkan dua atau tiga peluang emas terbuang. Itu harus diperbaiki,” katanya. “Di sisi lain, kami juga menciptakan cukup peluang untuk mencetak setidaknya satu gol.”

Mengenai wasit, Veerman tetap kritis, tetapi ia tidak ingin menggunakannya sebagai alasan. “Banyak momen yang tidak diperhatikan, menurut saya. Namun pada akhirnya, kami harus melihat ke dalam diri sendiri dan mencetak gol lebih awal,” kata penyerang tersebut.

Setelah menganalisis pertandingan, pembicaraan beralih ke gelar juara PSV, dan dengan itu juga sahabatnya, Joey Veerman. Hal itu menciptakan momen yang lebih santai dalam wawancara, di mana pemain asal Volendam itu tampak menikmati.

“Ya, saya rasa Joey pasti senang,” kata Veerman sambil tersenyum. “Saya kira dia akan mengirim pesan, ya. Atau mungkin lebih dari itu.”

“Mungkin ada bonusnya, ya. Karena kami sedikit membantunya hari ini. Menurutku itu wajar saja,” kata Veerman.