FC Volendam menerima tawaran sebesar 3 juta euro untuk Kayne van Oevelen

Ipswich Town telah mengajukan tawaran sebesar 3 juta euro untuk Kayne van Oevelen, demikian dilaporkan De Telegraaf dan Voetbal International pada hari Jumat. FC Volendam berharap mendapatkan nilai yang lebih tinggi untuk kiper berusia 22 tahun tersebut.

Van Oevelen sendiri telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Valencia mengenai kontrak berdurasi lima tahun, namun Volendam masih menunggu tawaran resmi dari klub Spanyol tersebut.

Dalam hal ini, Ipswich lebih proaktif dan telah mengajukan tawaran sebesar 3 juta euro kepada Volendam. Pihak Volendam telah menolak tawaran awal tersebut.

Van Oevelen terikat kontrak dengan Volendam hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai 2 juta euro.

Kemungkinan kecil Van Oevelen akan bermain bersama Volendam di Keuken Kampioen Divisie, namun klub yang baru saja terdegradasi ini ingin mendapatkan harga tertinggi.

Meskipun timnya terdegradasi, Van Oevelen menjalani musim yang luar biasa di VriendenLoterij Eredivisie. Kiper setinggi 1,99 meter asal Zaandam ini telah menarik perhatian berbagai klub.

Secara total, Van Oevelen telah tampil dalam 64 pertandingan resmi untuk Volendam. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia berhasil mencatatkan 13 clean sheet.