FC Volendam bangkit dari start palsunya di Divisi Dua Belanda. Kurang dari sepekan setelah kalah 3-2 di markas Jong PSV, klub asal Noord-Holland itu menang 3-0 atas TOP Oss. Pemain pengganti Alex Plat menjadi bintang dengan dua gol. TOP, yang pada pekan pertama kalah 1-2 dari NAC Breda, untuk sementara masih tanpa poin.

Volendam sebelumnya difavoritkan kuat untuk memenangi laga ini, yang membuat semakin mengejutkan ketika TOP justru menjadi tim yang lebih berbahaya pada fase awal. Mauresmo Hinoke bahkan melepaskan tembakan indah dengan sisi luar kaki yang membentur tiang.

Volendam tetap tampil kurang meyakinkan, tetapi membuat para pendukungnya bersorak setelah sekitar dua puluh menit. Bola liar jatuh sempurna di kaki Nordin Bukala, yang melepas sepakan keras ke sudut jauh.

Tim tuan rumah, cukup mengejutkan, justru lebih banyak mengandalkan serangan balik. Salah satunya ketika Kayden Wolff, yang didatangkan dari Jong Ajax, mencoba peruntungannya lewat sebuah tembakan mengecoh yang tipis melebar dari gawang.

Volendam seharusnya membawa keunggulan itu hingga turun minum, tetapi bukan tanpa kekhawatiran. Déron Payne dan Mawouna Amevor sama-sama harus keluar karena cedera sebelum jeda. Erik Schouten dan Luca Blondeau masuk menggantikan mereka.

TOP juga untuk waktu yang lama tidak kalah dari lawannya setelah jeda, tetapi tim asal Brabant itu memang kekurangan kualitas. Di sisi lain, Volendam justru mampu memaksimalkannya. Henk Veerman menyundul bola matang untuk Plat, yang mengarahkan bola ke sudut jauh: 2-0.

Volendam bermain dengan kepercayaan diri yang terlihat lebih besar setelah unggul 2-0 dan memastikan skor akhir menjadi 3-0 sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir. Nick Doodeman mengirim bola dengan sempurna ke tiang dekat, tempat Plat muncul dan melepaskan penyelesaian meyakinkan.