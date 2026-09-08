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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

FC Utrecht tetap berjuang meraih satu poin melawan Go Ahead Eagles di Stadion Galgenwaard yang kosong

FC Utrecht vs Go Ahead Eagles
FC Utrecht
Go Ahead Eagles
Eredivisie
D. de Wit
V. Edvardsen
S. Tengstedt
M. Suray
M. Didden

FC Utrecht berhasil tetap meraih satu poin dari sisa laga yang sempat dihentikan melawan Go Ahead Eagles. Dalam 25 menit terakhir plus injury time di Stadion Galgenwaard, Utrecht pada Selasa siang masih mampu mencetak dua gol, sehingga skor akhir menjadi 3-3.

Pada Sabtu malam, situasi benar-benar kacau di babak kedua saat duel antara Utrecht dan Go Ahead berlangsung. Ketika skor 0-3, berkat gol-gol Mathis Suray, Søren Tengstedt, dan Victor Edvardsen, suporter Utrecht berperilaku buruk dengan melemparkan kembang api ke lapangan.

Akibatnya, pertandingan sempat dihentikan. Saat laga kembali dilanjutkan, Utrecht memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 lewat Dani de Wit, tetapi tak lama setelah itu benda-benda kembali dilempar ke lapangan: kali ini gelas plastik.

Hal itu tidak bisa dilepaskan dari start musim Utrecht yang dramatis, setelah dari empat laga pertama musim baru mereka hanya meraih satu poin. Setelah berkonsultasi dengan otoritas setempat, diputuskan bahwa pertandingan dihentikan secara permanen.

Tidak lama kemudian diumumkan bahwa duel tersebut akan dituntaskan pada Selasa siang di Galgenwaard yang kosong. Utrecht harus berusaha tetap mendapatkan hasil dari duel ini dalam rentang waktu 25 menit plus injury time.

Eredivisie
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
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FC Groningen
GRO
Eredivisie
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Excelsior
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FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR

Dan mereka berhasil. Tak lama setelah Adrian Blake dari jarak jauh mengenai bagian atas mistar, Matisse Didden menanduk bola masuk dari sepak pojok: 2-3.

Utrecht lolos dari bahaya ketika Vasilios Barkas melakukan penyelamatan atas peluang Mathis Suray, dan sesaat sebelum waktu berakhir mereka sendiri mendapat penalti. Alfons Sampsted melakukan pelanggaran terhadap Blake, lalu Artem Stepanov memanfaatkan kesempatan emas itu dan akhirnya menghadirkan satu poin untuk timnya: 3-3.

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