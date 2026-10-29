FC Utrecht menang 0-1 atas Kozakken Boys pada Kamis malam. Tim asuhan Anthony Correia kini melaju ke babak berikutnya di Piala Belanda Eurojackpot.

Dalam babak pertama yang sangat sepi peluang, Sergio Padt baru harus beraksi untuk pertama kalinya setelah 20 menit. Sang kiper menepis umpan silang yang berubah arah dari tepat di bawah mistar gawang.

Tak lama kemudian, Kozakken Boys kembali mengancam. Tembakan Milan van den Berg diblok dan meleset tipis. Sepak pojok yang menyusul diarahkan sedikit di atas mistar.

Empat menit kemudian, Utrecht untuk pertama kalinya menunjukkan ancaman. Oualid Agougil mengirim tendangan bebas tidak langsung dari sisi lapangan ke kotak penalti. Nikolas Panagioutou berdiri tanpa kawalan di sana dan menuntaskan peluang dengan apik: 0-1.

Selepas jeda, Kozakken Boys kembali mengambil inisiatif. Tim peringkat keempat divisi kedua itu beberapa kali mengancam dan memaksa Padt bekerja keras. Tembakan pemain pengganti Mouad Hassan khususnya sangat berbahaya, tetapi Padt kembali mampu melakukan penyelamatan.

Pada menit ke-84, Utrecht tampaknya akan memastikan kemenangan. Yoann Cathline mengirim bola kepada Marius Broholm yang tinggal berhadapan dengan kiper, tetapi ia gagal menuntaskan peluang. Serangan habis-habisan Kozakken Boys pada akhir laga tidak terjadi