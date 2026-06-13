'FC Utrecht menunjukkan minat pada pemain yang telah 22 kali membela timnas Belanda, namun menemui satu kendala besar'

FC Utrecht telah mengincar Vincent Janssen. Hal ini dilaporkan oleh pengamat klub yang biasanya memiliki informasi akurat, Edjeuitnoord, melalui X. Namun, peluang striker yang berstatus bebas transfer ini untuk bergabung dengan De Galgenwaard tampaknya kecil.

Sudah cukup lama nama penyerang Fortuna Sittard, Kaj Sierhuis, juga disebut-sebut di FC Utrecht. Anthony Correia, pelatih baru klub asal Utrecht tersebut, dilaporkan ingin merekrutnya. Penyerang berusia 28 tahun itu dianggap sebagai prioritas.

Jika Sierhuis ternyata tidak bisa didatangkan, Janssen bisa menjadi alternatif yang baik. Penyerang berusia 31 tahun ini akan bebas transfer per 1 Juli, karena kontraknya di Royal Antwerp akan berakhir pada akhir bulan ini. Klub Belgia tersebut ingin mempertahankan mantan pemain internasional tersebut, namun Janssen menolak beberapa tawaran kontrak, menurut Edjeuitnoord.

Namun, Utrecht tampaknya juga bukan tujuan yang paling jelas bagi pemain berpengalaman ini. Janssen dilaporkan mendapatkan gaji sekitar tiga juta euro per tahun di Antwerp - gaji yang tidak mampu dibayar oleh kebanyakan klub Belanda.

Oleh karena itu, pemain internasional ini tampaknya berharap untuk berpetualang di luar negeri. Pilihannya tampaknya jatuh pada MLS Amerika.

Janssen menjadi pemain andalan di Royal Antwerp musim ini: dalam empat puluh pertandingan, ia mencetak tiga belas gol. Selain itu, ia juga menjabat sebagai kapten tim.