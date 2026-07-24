Miguel Rodríguez sedang menjalani hari-hari terakhirnya di FC Utrecht. Menurut Matteo Moretto dari Marca dan Voetbal International, klub asal Domstad itu tinggal selangkah lagi menjualnya.

Miguel Rodríguez datang dengan status pinjaman dari Celta de Vigo dua tahun lalu. Pada musim pertamanya di Utrecht, ia tampil begitu mengesankan sehingga klub memutuskan untuk merekrutnya secara permanen.

FC Utrecht menggelontorkan 2,5 juta euro pada musim panas lalu untuk winger kanan asal Spanyol itu, tetapi Celta mempertahankan lima puluh persen hak transfer sang pemain.

Kini, Utrecht mendekati kesepakatan dengan Alavés soal penjualan Rodríguez, yang pada musim lalu kerap dibekap cedera. Klub Spanyol itu akan membayar 5 juta euro untuknya.

Karena Utrecht hanya memiliki lima puluh persen hak transfer, klub itu akan mengantongi 2,5 juta euro dari transfer tersebut.

Secara total, Rodríguez memainkan 64 pertandingan dengan seragam FC Utrecht. Dalam periode itu, ia mencetak 15 gol dan menyumbang empat assist.