'FC Utrecht mengincar mantan penyerang Eredivisie yang telah mencetak 27 gol musim ini'

FC Utrecht melihat Thierry Ambrose sebagai calon pemain baru untuk lini depan. Hal ini terungkap dari laporan jurnalis transfer asal Belgia, Sacha Tavolieri. Penyerang berusia 29 tahun yang pernah bermain untuk NAC Breda ini tampil cukup gemilang bersama KV Kortrijk musim ini.

Di klub peringkat kedua Challenger Pro League, Ambrose telah mencetak 14 gol dan 13 assist dalam 32 pertandingan resmi. Kortrijk ingin memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027.

Pembicaraan mengenai hal tersebut masih berlangsung, namun di balik layar, Genoa dan Utrecht dilaporkan telah menanyakan ketersediaan Ambrose.

Tavolieri memperkirakan akan ada kabar terbaru dalam waktu dekat. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Ambrose saat ini mencapai 1,5 juta euro.

Penyerang yang menjadi perbincangan ini pernah dianggap sebagai talenta besar di akademi muda Manchester City, namun gagal menembus tim utama di Etihad Stadium.

Pada musim 2017/18, Ambrose dipinjamkan ke NAC. Bersama klub asal Breda tersebut, ia mencetak 10 gol dan 6 assist dalam 31 pertandingan resmi.

Saat ini, Ambrose telah bermain di Belgia selama lima tahun. Awalnya ia terikat kontrak dengan KV Oostende, kini Kortrijk menjadi klubnya.