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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

FC Utrecht menggelar pembicaraan mengenai pemain yang tampil menonjol di Eredivisie

Transfers
FC Utrecht
Fortuna Sittard

FC Utrecht sedang berdiskusi dengan Fortuna Sittard mengenai transfer Eduard Michut, demikian dilaporkan L’Équipe. Gelandang asal Prancis itu diproyeksikan untuk memperkuat lini tengah Anthony Correia.

FC Utrecht sangat terpikat pada Michut dan sudah menggelar pembicaraan dengan Fortuna Sittard mengenai nilai transfernya. Ia masih terikat kontrak di Limburg hingga pertengahan 2027, sehingga Fortuna harus menjualnya jika masih ingin mendapatkan keuntungan darinya.

FC Utrecht tengah gencar mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Akhir pekan lalu, Ferdinand Pohl dimainkan bersama Dani de Wit. Pemain Jerman itu direkrut sebagai bek tengah.

Ketertarikan pada Michut tampaknya berkaitan dengan cedera Alonzo Engwanda. Pemain Belgia itu sudah menepi sejak Mei karena cedera hamstring dan hingga kini belum juga kembali.

Michut menimba ilmu di akademi Paris Saint-Germain, tetapi tidak pernah menembus tim utama. Setelah sempat dipinjamkan ke Sunderland dan Adana Demirspor, ia kemudian hengkang secara gratis ke klub terakhir tersebut

Gelandang Prancis itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak setelah dua bulan berdasarkan aturan FIFA karena tunggakan pembayaran yang berkepanjangan dan gajinya yang tak kunjung dibayarkan. Hal itu membuatnya berstatus bebas transfer.

Fortuna memanfaatkan situasi tersebut. Secara total, ia tampil 42 kali untuk klub asal Sittard itu. Ia mencetak dua gol dan menyumbang dua assist, termasuk gol penyeimbang indah pada pekan pertama melawan PSV (2-2).

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