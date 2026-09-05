FC Utrecht - Go Ahead Eagles resmi dihentikan secara permanen

Laga antara FC Utrecht dan Go Ahead Eagles pada Sabtu malam resmi dihentikan. Setelah lebih dari satu jam pertandingan berjalan, suporter Utrecht beberapa kali berbuat onar saat skor 1-3, setelah itu diputuskan pertandingan tidak dilanjutkan lagi.

Go Ahead menutup babak pertama dengan keunggulan 0-1 di Stadion Galgenwaard. Ketika skor menjadi 0-2 dan 0-3 pada 15 menit pertama babak kedua, suporter Utrecht memutuskan melemparkan kembang api ke lapangan.

Terdengar beberapa ledakan keras. Kembang api itu tampak dinyalakan dari bawah kain putih di tribun Bunnikside. Salah satunya meledak tepat di dekat gawang kiper Go Ahead, Kjetil Haug.

Wasit Martin van den Kerkhof memutuskan untuk memanggil semua pemain ke tepi lapangan, setelah itu laga terhenti sekitar seperempat jam. Ketika pertandingan kembali dilanjutkan, dan Utrecht memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 lewat Dani de Wit, benda-benda kembali dilempar ke lapangan saat selebrasi: gelas plastik.

Laga kembali harus dihentikan. Setelah berkonsultasi dengan otoritas setempat, diputuskan laga tersebut dihentikan secara permanen.

Awal musim yang dramatis

Di bawah pelatih baru Anthony Correia, Utrecht menjalani awal musim yang sangat mengecewakan, setelah kalah dari FC Groningen (2-1), AZ (1-4), PSV (1-6), serta bermain imbang melawan Sparta Rotterdam (3-3). Saat menjamu Go Ahead, yang meraih tujuh poin dari empat laga pertamanya, klub asal Domstad itu akhirnya berharap bisa meraih kemenangan pertama.

Utrecht memulai pertandingan dengan cukup baik lewat permainan Ángel Alarcón, tetapi justru Go Ahead yang membuka skor setelah 18 menit. Mathis Suray mencoba melepaskan tembakan dari jarak jauh dan bola melayang indah melewati Vasilios Barkas: 0-1.

Setelah itu Go Ahead lebih banyak mengambil inisiatif dan mendapat peluang lewat Stefán Sigurdarson. Namun, dalam posisi menjanjikan ia gagal mengenai bola. Di sisi lain lapangan, pemain pengganti Adrian Blake menyia-nyiakan peluang besar sesaat setelah jeda dengan melepaskan tembakan melebar.

Setelah itu semuanya berlangsung cepat. Barkas sempat melakukan penyelamatan atas upaya Victor Edvardsen, tetapi dari bola rebound Søren Tengstedt mencetak gol untuk membuat skor menjadi 0-2. Tak lama kemudian, Edvardsen sendiri menceploskan bola untuk 0-3 setelah umpan tarik dari Tengstedt.

De Wit sempat memperkecil ketertinggalan setelah penghentian sementara pertama (1-3), tetapi setelah itu pertandingan benar-benar dihentikan. Kemungkinan besar laga ini, yang masih menyisakan sekitar 30 menit, akan dituntaskan dalam beberapa hari ke depan.