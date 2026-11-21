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Pertandingan Eredivisie antara FC Utrecht dan SC Cambuur pada Sabtu malam dihentikan sementara pada menit ke-11. Sebuah bom asap dilemparkan dari Bunnikside ke lapangan, sehingga wasit Allard Lindhout memutuskan menghentikan laga saat skor masih 0-0.

Yang menarik, tindakan itu juga memicu kemarahan besar di Bunnikside sendiri. Kelompok pendukung fanatik FC Utrecht serempak meneriakkan "Malu kamu!" kepada orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Jurnalis Marco Timmer dari Voetbal International menulis di X bahwa ia sulit memahami tindakan suporter tersebut maupun keputusan menghentikan pertandingan. Menurut sang reporter, situasi di lapangan cepat terkendali.

"Dan pertandingan di Utrecht dihentikan gara-gara bom asap yang dilempar seorang idiot," tulis Timmer. "Lindhout mungkin mengikuti aturan, tetapi situasinya cepat teratasi dan Bunnikside juga tidak senang serta menyampaikannya kepada pelaku: 'Malu kamu!'"

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"Dalam kasus ini, pertandingan seharusnya bisa dilanjutkan," pungkas sang jurnalis. Insiden itu terjadi beberapa menit setelah para pendukung Utrecht dengan cara yang mengesankan mengenang kepergian Jimi Groeneveld, suporter FC Utrecht yang berusia tujuh tahun.

Penghentian sementara ini terjadi pada saat yang sangat tidak menguntungkan bagi FC Utrecht. Klub asal Utrecht itu sedang berada dalam situasi sulit dan turun ke posisi ke-14 setelah tiga pertandingan Eredivisie berturut-turut tanpa kemenangan.

Tekanan terhadap pelatih Anthony Correia pun meningkat tajam. Di Stadion Galgenwaard, banyak kursi yang kosong sebelum sepak mula pada Sabtu malam.