FC Twente gagal memastikan tempat di babak kualifikasi ketiga Liga Europa pada Kamis malam. Menghadapi Ferencváros, tim asuhan John van den Brom baru benar-benar bangkit saat laga sudah terlambat, yang berujung pada skor akhir 2-2. Wout Weghorst dan Lucas Vennegoor of Hesselink menjadi pencetak gol telat Twente.

Di Budapest, defisit 1-2 dari leg pertama harus dibalikkan, tetapi bagi pelatih Van den Brom tidak ada alasan untuk mengubah susunan pemain inti. Weghorst kembali tampil sebagai starter, sementara Sam Lammers pada akhirnya masuk sebagai pemain pengganti.

Twente pada fase awal laga lebih banyak ditekan, meski itu belum langsung menghasilkan peluang besar untuk Ferencváros. Namun, Thomas van den Belt membantu tim Hungaria dengan memberikan penalti dengan cara yang sangat ceroboh. Toon Raemaekers menuntaskannya dengan dingin: 1-0.

Itu jelas menjadi pukulan telak bagi Twente, yang harus mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-36, Twente mendapat bantuan: Philippe Rommens menginjak pergelangan kaki Ramiz Zerrouki dengan keras menggunakan pul, yang membuatnya menerima kartu merah setelah intervensi VAR.

Kartu merah itu setidaknya membuat Twente lebih sering berada di area permainan lawan, tetapi menciptakan peluang ternyata tetap menjadi masalah besar, sama seperti pekan lalu. Masuknya Lammers dan Daouda Weidmann tidak banyak mengubah keadaan.

Lebih parah lagi, pada menit ke-53 Twente menerima pukulan penentu. Joseph - yang pekan lalu juga mencetak dua gol - menerima bola di wilayah permainannya sendiri, melewati Stav Lemkin lewat sebuah tusukan impresif, lalu melepaskan tembakan mengejutkan ke tiang dekat melewati Lars Unnerstall: 2-0.

Twente mencoba memaksakan serangan akhir, tetapi itu baru benar-benar terbentuk setelah gol balasan Weghorst pada menit ke-82. Ia mengonversi sundulan Marko Pjaca menjadi gol 2-1. Kepercayaan diri pun kembali, terlebih ketika Lucas Vennegoor of Hesselink tiba-tiba menanduk bola dengan sangat apik untuk menjadikannya 2-2. Lemkin sebenarnya masih bisa menobatkan dirinya sebagai pahlawan malam itu, tetapi sundulannya melintas tipis di atas mistar.

Eliminasi ini tidak berarti perjalanan Twente di Eropa sepenuhnya selesai. Tim asuhan Van den Brom akan masuk ke babak kualifikasi ketiga Conference League, dengan FC DAC 1904 sebagai lawan. Ajax juga lolos ke putaran tersebut pada Kamis malam.