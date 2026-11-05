FC Twente tetap meraih hasil sempurna setelah tiga pertandingan di fase liga Conference League. De Tukkers bangkit dari ketertinggalan 0-1 melawan FC Pafos dan menang 3-1. Ruud Nijstand mencetak gol penyama kedudukan. Setelah tim tamu bermain dengan sepuluh orang, Sondre Ørjasaeter dan Daouda Weidmann memastikan tiga poin bagi Twente.

Sulit bagi Twente untuk tampil semeyakinkan saat menghadapi Excelsior akhir pekan lalu (1-9). Hal itu terbukti melawan Pafos, yang hanya memberi De Tukkers sedikit ruang di sekitar kotak penalti tim Siprus. Twente juga harus mewaspadai serangan balik. Daan Rots perlu melakukan intervensi apik untuk mencegah skor berubah menjadi 0-1.

Namun, lima menit kemudian, gol tersebut datang tanpa banyak diduga. Seusai serangan balik cepat Pafos, Lelê mendapat terlalu banyak waktu dan ruang di luar kotak penalti. Tembakan kerasnya yang luar biasa mengirim bola ke sudut jauh gawang. Pemain Brasil itu disiram bir saat merayakan golnya dan menerima kartu kuning karena dianggap melakukan provokasi.

Twente tampil lebih baik selepas jeda, meski intervensi gemilang Robin Pröpper diperlukan agar mereka tidak terjebak. Tak lama kemudian, gol penyama kedudukan akhirnya tercipta. Weidmann mengirim tendangan bebas dengan sempurna ke kepala Nijstad yang berlari menyambutnya, dan sundulannya melesat keras ke gawang.

Dalam babak kedua yang berlangsung seru, Drommel kemudian menjadi pahlawan berkat refleks secepat kucing saat menghadapi tembakan Lelê. Itu jelas bukan menit-menit terbaik Lelê. Beberapa saat kemudian, ia menghentikan serangan balik dengan pelanggaran dan harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning keduanya.

Twente menyerang habis-habisan dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah Radoslaw Majecki, yang tampil solid di bawah mistar dan tak terkecoh oleh tembakan-tembakan jarak jauh. Namun, kiper asal Polandia itu akhirnya tak mampu mencegah tim asuhan Van den Brom unggul 2-1 saat pertandingan menyisakan seperempat jam. Ørjasaeter menerima umpan terobosan Younes Taha dan menuntaskannya dengan tenang.

Terlepas dari tekanan, Twente kemudian memastikan kemenangan. Tembakan pemain pengganti Thomas van den Belt sempat diblok, tetapi bola kembali ke kakinya. Ia lalu mengirim umpan kepada Weidmann yang tanpa kawalan dan dengan mudah menceploskan bola ke gawang: 3-1.