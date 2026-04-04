FC Twente meraih kemenangan yang pantas di Johan Cruijff ArenA dan berhasil menggeser Ajax

Ajax kembali menelan kekalahan telak pada Sabtu malam di VriendenLoterij Eredivisie. Tim asuhan Oscar García tampil sangat lemah di Johan Cruijff ArenA dan kalah 1-2 dari FC Twente. Akibat kekalahan ini, Ajax turun ke peringkat kelima, sementara Twente justru berhasil menyalip tim asal Amsterdam tersebut.

Di Ajax, Oliver Edvardsen secara mengejutkan diturunkan sebagai sayap kanan, sementara Steven Berghuis ditempatkan di posisi nomor 10. Wout Weghorst lebih diutamakan sebagai penyerang tengah di Ajax daripada Kasper Dolberg, yang belum sepenuhnya fit.

Sejak peluit kick-off, FC Twente yang memegang kendali. Hanya empat menit berlalu, Sam Lammers mendapat peluang pertama, namun tendangannya kurang akurat untuk mengecoh kiper Maarten Paes. Ajax terlihat ragu-ragu di fase awal dan kesulitan keluar dari tekanan tim tamu.

Setelah 15 menit, terjadi momen emosional dengan tepuk tangan untuk Johan Cruijff, tetapi di lapangan Ajax tetap kesulitan. Twente tetap menjadi tim yang lebih baik dan hal itu terbayar pada menit ke-18. Ramiz Zerrouki menyelesaikan serangan cepat dan membawa tim tamu unggul: 0-1.

Ajax tidak banyak berbuat, tetapi mulai sedikit lebih baik di pertengahan babak pertama. Umpan silang Edvardsen belum sampai ke Wout Weghorst, tetapi itu ternyata pertanda. Pada menit ke-32, gol akhirnya tercipta: Weghorst menyundul bola setelah kerja sama dengan Godts dan mengakhiri puasa golnya yang sudah berbulan-bulan.

Di sisa babak pertama, permainan tetap kacau di kedua sisi. Ajax tidak bisa mengendalikan serangan, sementara Twente gagal menekan. Dengan skor 1-1, kedua tim masuk ke ruang ganti.

Segera setelah babak kedua dimulai, Twente kembali menunjukkan performa yang lebih tajam. Dalam beberapa menit, tim ini mendapat dua peluang besar, namun Ajax lolos dari bahaya saat tendangan Lammers dan Daan Rots berhasil diblok. Tak lama kemudian, tendangan bebas Mats Rots melambung jauh di atas gawang, sementara Ajax nyaris tak menciptakan peluang.

Di fase akhir, kedua tim masih berusaha memaksakan kemenangan. Berghuis melepaskan tembakan melebar setelah kombinasi apik dengan Gloukh, dan tendangan jarak jauh Mokio tidak membuahkan hasil. Di akhir babak kedua, Twente akhirnya mencetak gol.

Pada menit ke-79, Van Rooij menerima bola di sayap kanan. Bek Twente itu tidak dijaga dan melakukan gerakan memotong ke dalam. Dengan kaki kirinya, ia melengkungkan bola dengan indah ke gawang: 1-2. Ajax tidak mampu memberikan respons di fase akhir, sehingga tim asal Amsterdam itu harus melihat pesaing langsung mereka melampaui mereka di klasemen.