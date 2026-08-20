FC Twente kalah 0-1 dari FK Qarabag pada leg pertama. De Tukkers memulai laga dengan tajam, tetapi pada akhirnya harus menelan kekalahan tipis. Pada leg kedua, tim asuhan John van den Brom harus berusaha mengamankan tiket ke Conference League.

Dalam atmosfer meriah di Grolsch Veste, Twente memulai laga dengan serangan gencar. Setelah lima menit, Bart van Rooij nyaris menemukan Wout Weghorst lewat sebuah umpan silang berbahaya. Setelah itu Qarabag mulai lebih menguasai jalannya permainan dan penguasaan bola, tetapi tim asuhan John van den Brom nyaris tidak memberikan peluang. Ruud Nijstad pun nyaris mematahkan serangan berbahaya Azerbaijan sejak awal.

Pada menit ke-38, ancaman nyata pertama datang dari kaki Marko Pjaca. Dengan tembakan rendah ke tiang dekat, ia nyaris mengecoh kiper Martin Zlomislic. Twente gagal mengubah dominasi mereka pada babak pertama menjadi peluang besar untuk mencetak gol. Tepat jelang turun minum, Lars Unnerstal kembali diuji, dan kiper asal Jerman itu harus melakukan penyelamatan penuh peregangan untuk menjaga gawangnya tetap perawan.

Robin Pröpper tetap berada di ruang ganti dan digantikan oleh Max Bruns. Setelah jeda, rekan duetnya, Nijstad, kehilangan bola dengan ceroboh, sehingga Qarabag bisa melancarkan serangan ke gawang tim tuan rumah di Enschede dalam situasi unggul jumlah pemain. Di tiang dekat, Kady mengenai tiang gawang. Tak lama kemudian, serangan Azerbaijan benar-benar berbuah hasil.

Jaly Mouaddib berputar dengan baik dan mampu menjangkau Musa Gurbanli yang berdiri bebas di dalam kotak penalti, lalu dengan sedikit keberuntungan menaruh bola untuk Kady. Kali ini pemain Brasil itu berhasil melewati kiper asal Jerman tersebut: 0-1. Sesaat setelah itu, Twente mendapatkan peluang emas lewat Orjasaeter. Umpan silang dari Pjaca disundul tipis ke samping gawang dari jarak dekat.

Pada menit ke-60, Weghorst, yang tidak banyak terlibat dalam permainan, ditarik keluar. Pergantiannya disambut sorakan keras, sebelum pemain penggantinya Sam Lammers masuk ke lapangan. Qarabag yang tampil solid dalam bertahan sejauh ini jarang ditembus pada babak kualifikasi, dan Twente juga kesulitan menciptakan peluang. Kotak penalti dipenuhi seragam hitam milik tim tamu, sehingga De Tukkers nyaris tidak bisa menemukan ruang.

Twente terus menekan demi gol penyeimbang, tetapi blok rendah dan rapat milik tim asuhan Qurban Qurbanov tetap bertahan. Tim tuan rumah selalu mentok pada pertahanan Azerbaijan dalam setiap serangan, tetapi tetap mampu menekan Qarabag habis-habisan. Twente gagal menyamakan kedudukan dan akan bertandang ke Baku pekan depan, di mana mereka harus membalikkan defisit 0-1 untuk mengamankan tempat di Conference League.