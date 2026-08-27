FC Twente pada Kamis memastikan diri lolos ke fase liga Conference League dengan cara yang nyaris ajaib. Pelatih John van den Brom sangat bergembira setelah memenangi duel dua leg melawan FK Qarabag dan kepada ESPN ia menceritakan persiapan spesial timnya.

Twente kalah 0-1 dari Qarabag di De Grolsch Veste pekan lalu dan setelah pada Kamis juga tertinggal dalam leg kedua play-off, eliminasi dari Eropa tampak tak terelakkan.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Marko Pjaca menyamakan kedudukan dan pada masa injury time Max Bruns membawa Twente ke perpanjangan waktu. Di sana, Wout Weghorst dan Younes Taha mengantar Twente merebut satu tempat di Conference League, di mana mereka akan memainkan setidaknya enam pertandingan.

Van den Brom muncul di depan kamera ESPN dengan bercak basah di bajunya. Kemenangan itu sesaat sebelumnya dirayakan dengan meriah di ruang ganti, seperti yang ia ungkapkan. "Memang dengan air, tetapi kadang ada saja yang mengenai Anda."

"Itu tidak masalah dalam situasi seperti ini. Ini luar biasa, sangat indah. Kami semua benar-benar kelelahan setelah pertandingan. Ini pertandingan yang sangat intens untuk dijalani, juga sebagai pelatih."

Twente menunjukkan daya juang luar biasa di Baku. "Tertinggal 1-0 memang mengecewakan, tetapi kami terus percaya. Kami melakukan pergantian, kami menjalankan skenario yang sudah kami latih dan dari situ kami mencetak gol lagi."

"Lalu Anda melihat kartu merah (untuk Marko Jankovic, red.) untuk mereka. Setelah itu kami menyelesaikan pertandingan secara profesional. Seluruh kota kecil ini berdenyut hari ini. Inilah yang membuat sepakbola Eropa begitu indah."

Van den Brom menilai tinggi performa timnya. "Saya benar-benar menganggap Qarabag klub besar dan tim yang bagus. Tahun lalu mereka bermain di Liga Champions dan kami menyingkirkan mereka dalam dua pertandingan. Bahkan di sini dengan skor 1-4. Rasanya luar biasa, rasanya luar biasa."

Sepakbola Eropa sangat berarti bagi Twente, kata Van den Brom. "Anda seharusnya berada di ruang ganti. Sebelum pertandingan kami mendapat video yang sangat indah dari departemen media kami. Di situ ada semua cuplikan tentang apa yang sudah dilakukan Twente di Eropa. Kalau Anda melihat itu, Anda akan merinding, Anda akan menitikkan air mata," tutup pria asal Amersfoort itu.



