FC Twente mengajukan tawaran satu juta euro untuk penyerang Feyenoord

FC Twente telah mengajukan tawaran untuk Jerayno Schaken yang berusia tujuh belas tahun, demikian dilaporkan De Telegraaf. Penyerang berbakat itu saat ini merupakan pemain Feyenoord U-21.

Schaken sebelumnya pernah berada di akademi Ajax, tetapi pada 2019 pindah secara gratis ke sc Heerenveen. Musim lalu, ia bergabung secara gratis dengan Varkenoord.

Putra Ruben Schaken itu terikat kontrak hingga pertengahan 2028 bersama Feyenoord. Meski usianya masih muda (17), ia sudah menjadi pemain Feyenoord U-21.

FC Twente bahkan melihatnya sebagai pemain untuk tim utama. Menurut De Telegraaf, direktur teknis Erik ten Hag telah mengajukan tawaran satu juta euro untuk penyerang serbabisa tersebut.

FC Twente telah menjanjikan Schaken tempat di tim utama, sesuatu yang (masih) belum terlihat bisa ia dapatkan di Feyenoord musim ini.

Apakah klub Rotterdam itu akan menerima tawaran dari Enschede masih menjadi tanda tanya. Schaken dipandang di Feyenoord sebagai salah satu talenta terbesar klub.