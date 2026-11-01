FC Twente mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah klub pada Minggu. Dalam pertandingan bersejarah di Rotterdam, tim berjuluk De Tukkers itu menang telak 0-9 (!) atas Excelsior. Wout Weghorst sudah mencetak hattrick pertamanya di Eredivisie sebelum turun minum, saat skor mencapai 0-5. Sondre Ørjasaeter juga telah membukukan empat assist pada babak tersebut. Seusai jeda, ia menambah jumlahnya menjadi lima assist, torehan yang belum pernah dicapai pemain lain di Eredivisie pada abad ini hingga Minggu ini. Sebelumnya, hanya legenda Feyenoord Coen Moulijn yang pernah mencatat lima assist dalam satu pertandingan Eredivisie, yakni pada 1959 dan 1960.

Twente bisa tampil begitu dominan sebagian berkat Nesto Groen. Penyerang Excelsior itu mengenai bahu Robin Pröpper dengan kakinya yang terangkat tinggi dan langsung diusir wasit Erwin Blank dengan kartu merah.

Tujuh menit kemudian, Twente membuka keunggulan. Ørjasaeter melesat melewati pemain yang menjaganya di sisi kiri lalu mengirim umpan silang akurat kepada Weghorst, yang dengan mudah memenangi duel melawan Jan Plug dan menyundul bola masuk: 0-1. Excelsior yang bermain dengan sepuluh orang tak mampu memberikan perlawanan berarti kepada Twente.

Tak lama setelah gol Thomas van den Belt dianulir karena offside menjelang setengah jam pertandingan, tim tamu akhirnya unggul 0-2. Rots mengoper kepada Weghorst, yang meneruskan bola ke Younes Taha dengan sentuhan tumit yang indah. Weghorst menerima bola kembali dan langsung mengumpankannya kepada Ørjasaeter. Ia lalu menyodorkan bola kepada Weghorst yang terus berlari, dan sang penyerang menuntaskan serangan indah itu dengan gol.

Beberapa menit kemudian, Weghorst melengkapi hattrick-nya. Sang penyerang mengontrol umpan silang dari siapa lagi kalau bukan Ørjasaeter dengan gaya ala Bergkamp, sebelum melepaskan tembakan kaki kanan dengan mantap ke sudut dekat. Bola yang lepas dari penguasaan Aymen Sliti mengawali momen berikutnya yang menguntungkan tim asal Enschede. Van den Belt merebut bola dan mengecoh Stijn van Gassel dengan cungkilan manis.

Excelsior yang malang juga kebobolan gol 0-4 pada masa tambahan waktu babak pertama. Ørjasaeter menggiring bola ke kotak penalti dan menemukan kaki kiri Rots, yang menempatkan bola dengan apik ke sudut jauh. Selepas jeda, Twente terus melaju dan pemain pengganti Jordy Bawuah menyambar umpan silang dari, tentu saja, Ørjasaeter ke gawang.

Twente mendapat hadiah penalti setelah terjadi handball yang tak disengaja. Weghorst kemudian tak memberi Van Gassel peluang sedikit pun dari titik putih, sebelum ia dan Ørjasaeter ditarik keluar oleh Van den Brom. Dari penalti berikutnya, yang diberikan setelah Excelsior kembali melakukan handball, kali ini Ramiz Zerrouki yang mencetak gol.

Sepuluh menit sebelum laga berakhir, skor juga menjadi 0-9. Rots menerima umpan Van den Belt sambil berputar, melewati Van Gassel dan menceploskan bola ke gawang di hadapan para suporter tim tamu yang bersorak riuh.