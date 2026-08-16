FC Twente meraih poin pertamanya pada musim baru Eredivisie VriendenLoterij ini. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan John van den Brom pada Minggu membukukan kemenangan 3-1 atas PEC Zwolle, yang juga kalah pada laga pembuka pekan lalu dari Ajax (0-2).

Pada fase awal pertandingan, kedua tim sama-sama mencoba peruntungan sekali. Elias Sørensen melepaskan tembakan melambung untuk PEC, Daouda Weidmann melakukan hal yang sama untuk Twente.

Di pertengahan babak pertama, PEC membuka skor. Kesalahan dalam membangun serangan dari Lars Unnerstall dan Robin Pröpper dihukum telak oleh Sørensen: 0-1. Twente menilai ada pelanggaran dalam proses terciptanya gol itu, tetapi wasit dan VAR tidak sependapat.

Lewat Weidmann, yang kali ini melihat upayanya ditepis Jasper Schendelaar, Twente kembali mengancam tak lama kemudian. Pada percobaan ketiga gelandang 23 tahun itu, yang melepaskan tembakan bagus dan keras ke sudut gawang, sang kiper tak mampu menjawabnya: 1-1.

Setelah jeda, Twente lebih banyak mengambil inisiatif. Daan Rots yang berdiri bebas sempat menanduk bola melebar, tetapi lewat gol bunuh diri Dylan Mbayo skor akhirnya menjadi 2-1. Sang penyerang ingin mencegah Weidmann mencetak gol, tetapi malah menghantam bola keras ke pojok atas gawangnya sendiri.

Dan Twente terus melaju. Daan Rots membuat skor menjadi 3-1 lewat tembakan jarak jauh dan sekaligus memastikan kemenangan dalam duel ini. Sebab, PEC sudah tak banyak lagi yang bisa ditawarkan sebagai perlawanan.

Sondre Ørjasæter, Wout Weghorst, Thomas van den Belt, dan Filip Thorvaldsen termasuk di antara para pemain yang masih berupaya menambah gol pada fase akhir laga. Namun, gol keempat Twente tak kunjung datang, meski hal itu tidak mengurangi kegembiraan di De Grolsch Veste.