FC Twente harus tiba-tiba menghentikan pemanasan: pertandingan ditunda

FC Twente tiba-tiba harus menghentikan pemanasan menjelang leg kedua krusial melawan Qarabag FK pada Kamis malam. Hujan badai disertai petir di atas Baku membuat para pemain sesaat sebelum kick-off kembali diarahkan masuk ke dalam.

Keputusan itu diambil oleh wasit asal Norwegia, Rohit Saggi. “Pemanasan dihentikan karena hujan badai disertai petir,” lapor FC Twente melalui kanal resminya. “Para pemain harus menghentikan pemanasan.”

Menurut kubu Tukkers, karena kondisi cuaca, tidak memungkinkan untuk tetap berada di lapangan. “Hujan badai disertai petir di atas Baku membuat wasit asal Norwegia itu mengarahkan kedua tim masuk ke dalam. Belum diketahui berapa lama penundaan ini akan berlangsung.”

FC Twente sedianya memulai leg kedua play-off Conference League pada pukul 18.00 waktu Belanda. Tim asuhan pelatih John van den Brom tidak membawa posisi yang menguntungkan di Azerbaijan, setelah Qarabag menang 1-0 di De Grolsch Veste pekan lalu.

Karena itu, tugas Twente menjadi jelas. Jika menang dengan selisih dua gol, Tukkers akan lolos ke fase liga Conference League, sedangkan kemenangan dengan selisih satu gol akan membuat laga berlanjut ke perpanjangan waktu.

Van den Brom melakukan dua perubahan dalam starting XI-nya untuk leg kedua ini. Max Bruns dan Younes Taha tampil sebagai starter, sementara Aske Adelgaard dan Marko Pjaca dicadangkan dibandingkan dengan leg pertama.

Lars Unnerstall berdiri di bawah mistar, dengan Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad, dan Bruns di lini belakang. Ramiz Zerrouki dan Daouda Weidmann membentuk duet gelandang bertahan, sementara Daan Rots kembali bermain sebagai nomor sepuluh. Di lini depan, Van den Brom memilih Taha, Wout Weghorst, dan Sondre Ørjasæter.

Susunan pemain FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Rots, Weidmann; Taha, Weghorst, Ørjasæter.





Pembaruan: FC Twente mengabarkan bahwa kick-off pertandingan ditunda 15 menit. Duel kini dimulai pada pukul 18.15.







