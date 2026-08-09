FC Twente gagal melanjutkan perasaan positif dari kemenangan 6-0 pada pertengahan pekan atas DAC 1904 ke Eredivisie. Di Stadion Abe Lenstra, sc Heerenveen terbukti terlalu tangguh dengan skor 1-0 berkat gol pemain pengganti Luca Oyen.

Babak pertama bisa dibilang berjalan datar, dengan sedikit ancaman di kedua gawang. Dirk Proper mengenai mistar gawang untuk Heerenveen, lewat sentuhan ujung jari Lars Unnerstall, sementara Sondre Orjasaeter menjadi yang paling dekat mencetak gol untuk tim tamu lewat sepakan pelan.

Setelah jeda, tak butuh waktu lama sampai kebuntuan terpecahkan. Berkat assist Jakob Trenskow, pemain pengganti Luca Oyen mencetak gol menjadi 1-0 ke tiang dekat. Stadion Abe Lenstra pun bergemuruh, setelah gol pertama Heerenveen di musim baru Eredivisie.

Tim asuhan John van den Brom harus mengejar ketertinggalan, dengan memasukkan antara lain playmaker Younes Taha dan kemudian juga Sam Lammers yang tampil ngotot. Namun, upaya itu lama tak menghasilkan banyak ancaman, selain sebuah sundulan dari bek Max Bruns.

Memasuki akhir pertandingan, Twente memang kian berbahaya, dengan sundulan-sundulan mengancam dari Wout Weghorst dan Robin Pröpper. Namun, gol tak kunjung tercipta, sehingga Heerenveen membawa pulang tiga poin.

Ini jelas menjadi kabar positif bagi pelatih Robin Veldman, karena dalam dua musim terakhir klub asal Friesland itu gagal memenangkan laga pembuka mereka di Eredivisie. Twente pun pulang dengan tangan hampa dan harus mencari pelampiasan pekan depan dalam laga kandang melawan PEC Zwolle.