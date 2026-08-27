FC Twente bangkit luar biasa dan mencapai fase liga Conference League

FC Twente memastikan diri lolos ke fase liga Conference League setelah melakukan comeback luar biasa melawan FK Qarabag. Setelah kalah 0-1 di Enschede, tim asuhan pelatih John van den Brom juga tertinggal di Azerbaijan, sehingga tersingkir sudah sangat dekat. Namun, De Tukkers bangkit sepenuhnya dalam pertandingan, memaksakan perpanjangan waktu lewat gol Max Bruns pada masa injury time (1-2), lalu membuat perbedaan di sana melalui Wout Weghorst dan Younes Taha: 1-4.

Pertandingan dimulai dengan penundaan selama 15 menit. Hujan badai yang cukup deras membuat wasit asal Norwegia, Rohit Saggi, harus mengirim para pemain kembali ke dalam sesaat sebelum kick-off. Pada pukul 18.15 waktu Belanda, laga akhirnya dimulai juga.

Setelah fase pembuka yang saling menjajaki, Twente semakin menemukan permainannya. Terutama Sondre Ørjasaeter terlihat mengancam, tetapi itu masih belum menghasilkan peluang-peluang nyata bagi Twente.

Setelah setengah jam, tim tamu tiba-tiba hanya berjarak beberapa sentimeter dari keunggulan. Daouda Weidmann mencoba peruntungannya dengan tembakan jarak jauh, yang memantul melalui sarung tangan Martin Zlomislic ke mistar gawang.

Momen itu membuat Twente tampil lebih baik dan Taha juga nyaris mencetak gol pembuka. Tendangan salto spektakulernya melintas tipis di samping gawang. Qarabag tidak banyak bisa berbuat dalam menyerang. Upaya Jaly Mouaddib yang mengenai jaring samping menjadi yang paling berbahaya.

Pada babak kedua pun Twente kerap tidak tahu harus berbuat apa dengan ruang yang diberikan Qarabag. Sepenuhnya berlawanan dengan jalannya pertandingan, tim tuan rumah unggul setelah hampir satu jam laga berjalan, ketika Kady Borges melewati kiper Lars Unnerstall dan menceploskan bola ke gawang: 1-0.

Twente makin tertinggal, tetapi tidak menyerah. Weghorst tampak tinggal menyontek bola masuk, tetapi ia ditarik kausnya di tiang jauh dan tidak bisa menjangkau bola. Kemungkinan karena Weghorst sendiri juga saling tarik, penalti tidak diberikan.

Keberuntungan juga tidak memihak De Tukkers yang tampil ngotot. Dari sebuah sepak pojok beberapa saat kemudian, Bruno Langa, yang sesaat sebelum turun minum lolos dari kartu kuning keduanya, menjadi pahlawan Qarabag. Ia menyapu sundulan Lucas Vennegoor of Hesselink di garis gawang.

Pada menit ke-79, Twente akhirnya mencetak gol penyeimbang yang pantas didapatkan. Zerrouki mengoper kepada Lucas Vennegoor of Hesselink, yang kemudian menemukan Weghorst. Sang penyerang menanduk bola kembali ke Marko Pjaca, yang dengan sangat tenang menuntaskannya menjadi gol: 1-1.

Twente memburu habis-habisan gol 1-2 dan itu hampir datang melalui Daan Rots, andaikan saja tembakan kerasnya tidak melayang tipis di samping gawang. Namun, Twente terus menekan dan mendapat ganjarannya pada masa injury time. Taha membawa bola ke dalam kotak penalti dan Bruns mencetak gol dari jarak dekat: 1-2.

Pertandingan harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan di sana Twente langsung menunjukkan perbedaan kualitas hanya setelah empat menit. Weidmann tidak sepenuhnya mengontrol bola dengan baik, tetapi bola jatuh dengan sempurna kepada Weghorst yang sigap. Penyerang tim nasional Belanda itu menyontek bola masuk dengan gerakan atletis: 1-3.

Tak lama setelah dimulainya babak kedua perpanjangan waktu, Twente kembali mendapat keberuntungan ketika Marko Jankovic menerima kartu kuning keduanya, yang berarti kartu merah, setelah duel dengan Weghorst. Weghorst sendiri juga mendapat kartu kuning.

Menjelang akhir perpanjangan waktu, Taha mengakhiri semua keraguan. Sang penyerang terus menekan kiper Zlomislic, yang benar-benar gagal menyambar bola. Taha mengantisipasinya dengan sangat baik dan menembak Twente memastikan tempat di fase liga Conference League: 1-4.



