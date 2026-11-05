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Conference League
team-logoThun
Arena Thun
team-logoHeart of Midlothian
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FC Thun vs. Heart of Midlothian: Bagaimana menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung? Siapa yang menayangkannya di TV dan live streaming?

Thun vs Heart of Midlothian
Thun
Heart of Midlothian
Conference League

FC Thun menghadapi Heart of Midlothian di Conference League. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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FC Thun vs Heart of Midlothian: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Arena Thun

Pertandingan antara FC Thun dan Heart of Midlothian dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

FC Thun vs Heart of Midlothian: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan ini disiarkan secara langsung di Swiss melalui SRF Info. Semua pilihan untuk menyaksikannya tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Thun dan Heart of Midlothian?

Dalam lima pertandingan terakhir, FC Thun meraih dua kemenangan, satu kekalahan, dan dua kekalahan lainnya. Dengan demikian, catatannya adalah dua kemenangan dan tiga kekalahan. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 4-5 di kandang FC Lausanne-Sport pada 1 November. Sebelumnya, Thun kalah 2-3 dari FC Lugano. Di Conference League, Thun gagal mencetak gol dalam kedua pertandingan dan menelan dua kekalahan dari Hajduk Split dan Twente Enschede.

Heart of Midlothian mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Hibernian di Piala Liga. Sebelumnya, Hearts bermain imbang 2-2 dengan Rangers, sedangkan laga Conference League melawan Trabzonspor berakhir dengan kekalahan 0-2. Kekalahan terbesar mereka adalah hasil 1-7 dari Celtic Glasgow.

THU

THU - Performa

TWE
K1-0
SCH
M2-2
HAS
K0-1
LUG
K2-3
LAU
M4-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HEA

HEA - Performa

CEL
K7-1
TRS
K2-0
MOT
M0-2
RAN
S2-2
HIB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Thun vs Heart of Midlothian: Susunan pemain

Susunan Pemain Thun vs Heart of Midlothian

4-4-2
Thun crest
Thun
THU
Formasi
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
5-4-1
N. SteffenN. SteffenM. BuerkiM. BuerkiJ. BamertJ. BamertL. DahlerL. DahlerO. MambwaO. MambwaM. KaeitM. KaeitN. ReichmuthN. ReichmuthN. MaierN. MaierJ. RothJ. RothF. DursunF. DursunB. LabeauB. LabeauB. ReusB. ReusS. KingsleyS. KingsleyS. FindlayS. FindlayJ. McCartJ. McCartM. Fagan-WalcottM. Fagan-WalcottJ. AltenaJ. AltenaJ. McPakeJ. McPakeS. GuendouzS. GuendouzL. MendyL. MendyS. KerjotaS. KerjotaC. BragaC. Braga
Heart of Midlothian crest
Heart of Midlothian
HEA
4-4-2
Thun

Susunan Pemain Utama

Heart of Midlothian

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Privitelli
  • W. Vrancken

FC Thun vs Heart of Midlothian: Performa

THU

THU - Performa

TWE
K1-0
SCH
M2-2
HAS
K0-1
LUG
K2-3
LAU
M4-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HEA

HEA - Performa

CEL
K7-1
TRS
K2-0
MOT
M0-2
RAN
S2-2
HIB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Thun vs Heart of Midlothian: Rekor pertemuan

FC Thun vs Heart of Midlothian: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
S
M
M
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
4
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
K
M
M
8
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
9
AjaxAjaxAJX
320142+26
M
M
K
10
FreiburgFreiburgSCF
320145-16
M
K
M
11
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
S
S
M
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
13
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
S
M
K
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
S
K
M
17
BragaBragaBRA
311123-14
S
M
K
18
GentGentGNT
311112-14
S
K
M
19
ThunThunTHU
31022203
M
K
K
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
23
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
302145-12
S
S
K
24
AGFAGFAGF
302112-12
S
S
K
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
S
K
S
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
29
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301213-21
K
K
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
31
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
S
K
K
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
S
K
K
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
K
K
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
S
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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