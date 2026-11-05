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FC Thun vs Heart of Midlothian: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Arena Thun

Pertandingan antara FC Thun dan Heart of Midlothian dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

FC Thun vs Heart of Midlothian: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan ini disiarkan secara langsung di Swiss melalui SRF Info. Semua pilihan untuk menyaksikannya tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Thun dan Heart of Midlothian?

Dalam lima pertandingan terakhir, FC Thun meraih dua kemenangan, satu kekalahan, dan dua kekalahan lainnya. Dengan demikian, catatannya adalah dua kemenangan dan tiga kekalahan. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 4-5 di kandang FC Lausanne-Sport pada 1 November. Sebelumnya, Thun kalah 2-3 dari FC Lugano. Di Conference League, Thun gagal mencetak gol dalam kedua pertandingan dan menelan dua kekalahan dari Hajduk Split dan Twente Enschede.

Heart of Midlothian mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Hibernian di Piala Liga. Sebelumnya, Hearts bermain imbang 2-2 dengan Rangers, sedangkan laga Conference League melawan Trabzonspor berakhir dengan kekalahan 0-2. Kekalahan terbesar mereka adalah hasil 1-7 dari Celtic Glasgow.

FC Thun vs Heart of Midlothian: Susunan pemain

FC Thun vs Heart of Midlothian: Performa

FC Thun vs Heart of Midlothian: Rekor pertemuan

FC Thun vs Heart of Midlothian: Klasemen