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FC Porto memberi Sporting Portugal pukulan telak di Primeira Liga. Tim asuhan Francesco Farioli menang 2-0 di Dragão. Jarak Porto di puncak klasemen dengan Sporting di posisi ketiga kini mencapai 12 poin. Benfica tertinggal delapan poin dari Porto, tetapi masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan.

Seperti yang diperkirakan, mantan pemain PSV Pablo Rosario menjadi starter bagi Porto. Santiago Giménez dan Hwang In-beom tidak mendapat kabar sebaik itu. Kedua mantan pemain Feyenoord tersebut ditempatkan di bangku cadangan oleh mantan pelatih Ajax itu.

Kerja sama Samu, Victor Froholdt, dan Gabri Veiga membawa Porto unggul lebih awal. Veiga mengoper bola kepada Samu lalu terus berlari. Bola kembali ke kakinya lewat sentuhan tipis Froholdt sebelum ia mengarahkannya ke sudut jauh gawang.

Sporting kewalahan dan kebobolan lagi kurang dari empat menit kemudian. Alberto Costa mengirim bola lambung kepada Samu, yang memenangi duel dengan penjaganya di kotak penalti lalu melepaskan tembakan sangat keras yang masuk setelah mengenai kiper Kaique Pereira.

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Sporting kesulitan mengembangkan permainan dan hampir tidak menciptakan ancaman selain peluang Gent Catamo. Saat dibutuhkan, kiper Diogo Costa pun selalu siap. Sementara itu, Porto tidak lagi setajam pada awal pertandingan. William Gomes, misalnya, gagal mengubah skor menjadi 3-0 setelah tembakannya membentur tiang.

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Selepas jeda, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Porto tetap mendominasi, meski peluang menjadi lebih jarang. Gomes kembali kurang beruntung: kali ini tembakannya mengenai kiper Kaique, bukan tiang gawang.

Skor tetap 2-0 karena gol Borja Sainz pada masa tambahan waktu, yang semestinya membuat skor menjadi 3-0, dianulir akibat offside. Laga pun berakhir dan Porto menegaskan statusnya sebagai favorit utama peraih gelar.

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Pesaingnya, Benfica, baru akan bertanding pada Senin malam. Tim asal Lisbon itu harus berupaya mengalahkan FC Famalicão di kandang sendiri. Famalicão menempati posisi ke-11 dan berada di papan tengah.