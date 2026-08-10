NEC hampir dipastikan memperkuat diri dengan Gabriel Brás, demikian dilaporkan Voetbal International. Bek berusia 22 tahun itu diperkirakan akan datang dengan status pinjaman dari FC Porto, dengan klub Nijmegen itu menurut media Portugal juga mendapatkan opsi pembelian.

Dengan kedatangan Brás, pelatih Dick Schreuder akhirnya mendapatkan tambahan kekuatan yang diinginkannya untuk lini belakang. Sang pelatih sudah menyatakan selama pramusim bahwa ia menilai skuadnya terlalu tipis di sektor pertahanan dan masih berharap bisa menyambut dua atau tiga bek lagi.

Kekurangan opsi itu kembali terlihat pada pekan pertama melawan Telstar. Schreuder harus melakukan improvisasi di lini belakang dan seusai laga dengan jelas memperlihatkan bahwa ia tidak puas dengan terbatasnya pilihan di pertahanannya.

Brás kini harus menjadi solusi pertama untuk masalah itu. Pemain internasional junior Portugal itu merupakan produk akademi FC Porto dan masih terikat kontrak di sana, tetapi masih menunggu debut resminya bersama tim utama. Menurut Transfermarkt, bek tengah berkaki kanan yang enam kali tampil untuk Portugal U-21 itu memiliki nilai dua juta euro.

Selama pramusim, Brás memang mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri bersama tim pertama Porto. Pada akhirnya, pelatih Francesco Farioli memutuskan untuk tidak mempertahankan bek itu secara permanen dalam skuadnya. Mantan pelatih Ajax itu pun memberi lampu hijau untuk kesepakatan dengan NEC.

Klub Nijmegen itu pada Senin memang aktif di bursa transfer. Sebelumnya pada hari yang sama, sudah terungkap bahwa NEC sangat maju dalam upaya mendatangkan kiper Nikolas Polster, yang harus direkrut dari Wolfsberger AC.

Polster harus bersaing dengan Gonzalo Crettaz di Nijmegen. Baik Brás maupun Polster belum bisa tampil pada Selasa malam dalam pertandingan babak kualifikasi Liga Champions melawan Olympiakos Piraeus.